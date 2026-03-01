मछुआरा समुदाय ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग तेज की

जिले के मछुआरा संगठनों ने आगामी विधानसभा चुनावों में किलियोर और कोलाचेल सीटों पर मछुआरा समुदाय से उम्मीदवार उतारने की मांग की है। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में बड़ी आबादी होने के बावजूद समुदाय को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। एआइएडीएमके ने किलियोर सीट तमिल मनीला कांग्रेस और कोलाचेल सीट भाजपा को दी है, जबकि डीएमके गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। वर्तमान में कांग्रेस की विधायक थाराहाई कुटबर्ट ही जिले में मछुआरा समुदाय से चुनी गईं प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने 2024 उपचुनाव में विलवांकोडे से जीत दर्ज की थी। इससे पहले 1996 में डीएमके के इरा बर्नार्ड कोलाचेल से विजयी हुए थे। जिला मशीनीकृत नौकाएं संघ के सचिव कैप्टन जॉनसन ने कहा कि 1957 में कांग्रेस की अन्नाई लौर्डम्मल साइमन कोलाचेल से चुनी गईं और वे तमिलनाडु की पहली महिला मंत्री बनीं लेकिन बाद के वर्षों में राज्य और राष्ट्रीय दलों ने मछुआरा समुदाय को व्यवस्थित रूप से दरकिनार कर दिया।