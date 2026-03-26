Tamil Nadu Assembly Election 2026: नामांकन प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू

तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 30 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 6 अप्रेल तक चलेगी। नामांकन पत्र केवल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही स्वीकार किए जाएंगे। खास बात यह है कि 31 मार्च, 1 अप्रेल , 3 अप्रेल और 5 अप्रेल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, इसलिए इन तारीखों पर नामांकन पत्र जमा नहीं किए जा सकेंगे।