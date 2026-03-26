26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

Tamil Nadu Assembly Election 2026: नामांकन प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू

Tamil Nadu Assembly Election 2026 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अप्रैल, कार्यालय ने दी जानकारी Tamil Nadu Assembly Election 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू होने जा रही है। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Mar 26, 2026

West Bengal-Tamil Nadu Assembly Elections

फोटो सर्कल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग। (इमेज सोर्स: लाइव लॉ)

Tamil Nadu Assembly Election 2026 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अप्रैल, कार्यालय ने दी जानकारी

Tamil Nadu Assembly Election 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू होने जा रही है। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 6 अप्रेल निर्धारित की गई है।

नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी अहम जानकारी

तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 30 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 6 अप्रेल तक चलेगी। नामांकन पत्र केवल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही स्वीकार किए जाएंगे। खास बात यह है कि 31 मार्च, 1 अप्रेल , 3 अप्रेल और 5 अप्रेल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, इसलिए इन तारीखों पर नामांकन पत्र जमा नहीं किए जा सकेंगे।

किन दिनों में किया जा सकता है नामांकन?

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, उम्मीदवारों को केवल कार्यदिवसों में ही नामांकन की अनुमति होगी। इसके अलावा, नामांकन के लिए जरूरी है कि सभी नियमों का पालन किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे निर्धारित समय और तिथियों में ही आवेदन करें।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

चुनाव नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी गई है। सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे नामांकन के सभी नियमों का पालन करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही अपने आवेदन पत्र जमा करें।

चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का प्रयास

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए उम्मीदवार संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नामांकन को लेकर निर्वाचन कार्यालय ने पूरी पारदर्शिता बरतने का भरोसा दिलाया है।

ये भी पढ़ें

Tamil Nadu Assembly Elections: 9 से 29 अप्रेल तक एग्जिट पोल पर रोक
चेन्नई
State Election 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

Published on:

26 Mar 2026 02:03 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Tamil Nadu Assembly Election 2026: नामांकन प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: सीट बंटवारे पर बोले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, डीएमके लड़ेगी 175 सीटों पर

DMDK-DMK alliance
चेन्नई

Tamil Nadu Assembly Elections: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अंतिम मौका आज

Rajasthan Panchayat elections
चेन्नई

Tamil Nadu Assembly Elections: 9 से 29 अप्रेल तक एग्जिट पोल पर रोक

State Election 2026
चेन्नई

TNLA Election : तमिलनाडु में AIADMK ने चुनाव में क्या-क्या मुफ्त देने का किया है वादा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान 

TNLA : महंगाई से निपटने एकमुश्त 10000 की वित्तीय मदद
समाचार

Chennai news: मांझा से वकील घायल, प्रतिबंधित पतंग बिक्री पर कार्रवाई

Two people arrested for spying for Pakistan
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.