Tamil Nadu Assembly Elections: 9 से 29 अप्रेल तक एग्जिट पोल पर रोक

जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी भाव्या तन्नीरु ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के चलते 50 हजार रुपए से अधिक नकद या सोना लाने वाले पर्यटकों की राशि जब्त की जाएगी। अब तक 41 लाख रुपए नकद और 2.18 करोड़ रुपए के सामान सहित कुल 2.59 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश राशि और सामान वापस कर दिए गए हैं। नीलगिरि के 13 कम मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और आदिवासी मतदाताओं के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई है। पर्यटकों को परेशान न करने और जब्त रकम 48 घंटे में लौटाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।