जीईआर का लक्ष्य बिना 100 फीसदी प्राथमिक शिक्षा के हासिल नहीं हो सकता : पलनीवेल त्यागराजन

त्यागराजन ने कहा, "शिक्षा का उद्देश्य लोगों को मानवीय और सभ्य बनाना होना चाहिए। हमने शिक्षा को अधिक सर्वव्यापी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन आज शिक्षा को केवल कौशल विकास और रोजगार का साधन बना दिया गया है। एक सदी से भी अधिक समय पहले तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी ने लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू की थी। इसका मूल उद्देश्य सार्वभौमिक शिक्षा था, जिसमें सभी समुदायों, सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों को, चाहे वे कहीं से भी आते हों, समान अवसर मिले। यही तमिलनाडु को अन्य राज्यों से अलग करता है। अगर तमिलनाडु आज दो अंकों की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर पा रहा है, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहां की महिलाओं की बड़ी संख्या औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है। सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच उपलब्ध कराने के साथ-साथ, शिक्षा का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि लोग समाज को अधिक संवेदनशीलता और समझ के साथ देखें।"