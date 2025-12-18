TVK RALLY : विजय ने ईरोड में डीएमके को बताया ‘बुरी शक्ति’



चेन्नई. अभिनेता-राजनीतिज्ञ विजय ने गुरुवार को ईरोड में एक सार्वजनिक सभा के दौरान तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला। विजय ने डीएमके को “बुरी शक्ति” बताते हुए अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) को “पावन” और “पवित्र शक्ति” के रूप में प्रस्तुत किया। यह विजय की करूर भगदड़ के बाद तमिलनाडु में पहली सार्वजनिक बैठक थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी।



विजय ने अपने भाषण में डीएमके सरकार पर विफल शासन, अधूरी घोषणाओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “डीएमके एक बुरी शक्ति है और टीवीके एक शुद्ध शक्ति है।” विजय ने ईरोड की कृषि पहचान और हल्दी उत्पादन का जिक्र करते हुए क्षेत्र की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “हल्दी का उपयोग शुभ कार्यों की शुरुआत में होता है और यह तमिल ध्वज में भी दिखती है।” विजय ने कहा, “कई लोग साजिश के जरिए इसे खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन मेरा जनता के साथ यह संबंध नया नहीं है, बल्कि 34 साल पुराना है।” उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से पूछा, “लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, क्या आप सभी मेरी ताकत नहीं हैं?” विजय का डीएमके को बुरी ताकत बताना और जनता से संवाद करना पूर्व सीएम जयललिता का स्मरण कराने वाला था।