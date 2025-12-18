TVK RALLY : विजय ने ईरोड में डीएमके को बताया ‘बुरी शक्ति’

चेन्नई. अभिनेता-राजनीतिज्ञ विजय ने गुरुवार को ईरोड में एक सार्वजनिक सभा के दौरान तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला। विजय ने डीएमके को “बुरी शक्ति” बताते हुए अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) को “पावन” और “पवित्र शक्ति” के रूप में प्रस्तुत किया। यह विजय की करूर भगदड़ के बाद तमिलनाडु में पहली सार्वजनिक बैठक थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी।
विजय ने अपने भाषण में डीएमके सरकार पर विफल शासन, अधूरी घोषणाओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “डीएमके एक बुरी शक्ति है और टीवीके एक शुद्ध शक्ति है।” विजय ने ईरोड की कृषि पहचान और हल्दी उत्पादन का जिक्र करते हुए क्षेत्र की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “हल्दी का उपयोग शुभ कार्यों की शुरुआत में होता है और यह तमिल ध्वज में भी दिखती है।” विजय ने कहा, “कई लोग साजिश के जरिए इसे खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन मेरा जनता के साथ यह संबंध नया नहीं है, बल्कि 34 साल पुराना है।” उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से पूछा, “लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, क्या आप सभी मेरी ताकत नहीं हैं?” विजय का डीएमके को बुरी ताकत बताना और जनता से संवाद करना पूर्व सीएम जयललिता का स्मरण कराने वाला था।
पेरियार ईरोड के लौह पुरुष
सामाजिक सुधारक पेरियार को विजय ने “ईरोड का लौह पुरुष” बताते हुए कहा, “पेरियार ने तमिलनाडु को बदला। अन्ना और एमजीआर ने चुनावी रणनीति दी। कोई हमें अन्ना और एमजीआर के नाम के इस्तेमाल के लिए दोष नहीं दे सकता। पेरियार के नाम का दुरुपयोग करने वाले टीवीके के राजनीतिक और वैचारिक दुश्मन हैं।”
2026 के चुनाव को लेकर विजय ने कहा, “टीवीके केवल उन लोगों का विरोध करेगी, जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।” डीएमके पर झूठे वादों का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा, “नीट को बैन करने और शिक्षा ऋण माफ करने जैसे कितने झूठे वादे किए?” विजय ने आरोप लगाया कि डीएमके की समस्याएं और भ्रष्टाचार “फेविकोल” जैसे चिपके हुए हैं।
स्थानीय मसलों पर भी बोले
पर्यावरण मुद्दों पर विजय ने कहा, “भवानी, नोयल और अमरावती नदियों को जोड़ने का वादा पूरा नहीं हुआ। रेत खनन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यहां की लाल मिट्टी खत्म हो जाएगी।” आर्थिक मुद्दों पर विजय ने कहा, “30 प्रतिशत बुनकरों का भुगतान लंबित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अधिक बिजली दर वसूली जा रही है, ताकि निजी कंपनियों को लाभ हो।” सरकारी नौकरियों में रिक्तियों, छात्र ड्रॉपआउट और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हुए विजय ने कहा, “आप खुद बताएं, क्या महिलाएं तमिलनाडु में सुरक्षित हैं?” उन्होंने कहा, “यह हकीकत है।”
सेंगोट्टैयन बड़ी ताकत : विजय
पूर्व मंत्री सेंगोट्टैयन के टीवीके में शामिल होने को विजय ने “बड़ी ताकत” बताया और संकेत दिया कि भविष्य में और भी नेता पार्टी से जुड़ेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री की एक टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा, “आप चाहते हैं कि हम आपके चरित्र को कैसे समझें?” विजय ने कहा, “2026 अलग होने वाला है, जनता आप सभी को समझा देगी।” सभा के अंत में सेंगोट्टैयन ने विजय को सेंगोल भेंट किया। विजय ने कहा, “मेरे लिए जनता का समर्थन सबसे बड़ी ताकत है और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा।
