5 रुपये के लिए 25 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या, शराब खरीदने के बाद दुकानदार से इस बात पर हुई बहस और अगले दिन…

पुलिस के मुताबिक, सुडालैमुथु एक दिहाड़ी मजदूर था। वह गुरुवार की रात एक बार में शराब पीने गया था। इस दौरान बार में सुंदर नाम के एक शख्स से सुडालैमुथु की बहस हो गई। सुंदर उसी बार में करता था। सुंदर ने शराब खरीदने के बाद सुडालैमुथु को 10 रुपये की जगह 5 रुपये लौटाए थे।