राष्ट्रीय

5 रुपये के लिए 25 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या, शराब खरीदने के बाद दुकानदार से इस बात पर हुई बहस और अगले दिन…

तमिलनाडु में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 5 रुपये के विवाद में 25 साल के सुडालैमुथु की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शराब के पैसे लौटाने को लेकर बहस हुई और बात खूनी खेल में बदल गई।

चेन्नई

image

Mukul Kumar

Dec 20, 2025

Murder

प्रतीकात्मक फोटो (फोटो-AI )

तमिलनाडु के साथनकुलम के गांधी नगर में 5 रुपये के विवाद को लेकर एक 25 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान के सुडालैमुथु के रूप में हुई है। वह गांधी नगर इलाके का ही रहने वाला है। वह अनुसूचित जाति से था।

पुलिस के मुताबिक, सुडालैमुथु एक दिहाड़ी मजदूर था। वह गुरुवार की रात एक बार में शराब पीने गया था। इस दौरान बार में सुंदर नाम के एक शख्स से सुडालैमुथु की बहस हो गई। सुंदर उसी बार में करता था। सुंदर ने शराब खरीदने के बाद सुडालैमुथु को 10 रुपये की जगह 5 रुपये लौटाए थे।

5 रुपये कम लौटने पर सवाल किया तो हो गई बहस

सुडालैमुथु ने जब इस बारे में उससे सवाल किया तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। शुक्रवार सुबह सुंदर अपने दोस्त जगदीशन के साथ सुडालैमुथु के घर पहुंच गया और उसे धमकी दी।

इसके बाद, सुबह करीब 10।30 बजे जब सुडालैमुथु एक थिएटर के सामने अपने दोस्त से बात कर रहा था, इसी दौरान बाइक पर सवार दो लोगों ने उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

हत्या के बाद मचा बवाल

इस हत्या के बाद बवाल मच गया। मौके पर सुडालैमुथु के परिवार वाले जमा हो गए। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पुलिस को शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाने से रोक दिया।

मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग

सुडालैमुथु के परिवार में उसकी पत्नी और तीन बच्चे हैं। उसके रिश्तेदारों ने पत्नी के लिए सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।

किसी तरह से प्रदर्शनकारियों को कराया गया शांत

साथनकुलम और तिरुचेंदूर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने किसी तरह से प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए साथनकुलम सरकारी अस्पताल भेजा।

'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अल्बर्ट जॉन के हवाले से बताया कि मृतक की पत्नी से बात हुई है। जिन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस मामले में पुलिस ने सुंदर और जगदीशन को गिरफ्तार किया है।

