अभिभाषण पढ़े बिना तमिलनाडु विधानसभा से राज्यपाल का वॉक आउट

इस बीच, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्यपाल पर "परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन करते हुए सदन से बाहर चले जाने" को लेकर तीखी आलोचना की और बाद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि अभिभाषण के अंग्रेज़ी संस्करण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।स्टालिन ने कहा, "राज्यपाल परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन करते हुए सदन से बाहर चले गए। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण में राज्यपाल के लिए अपनी राय जोड़ने या कुछ और कहने का कोई प्रावधान नहीं है।"उन्होंने राज्यपाल रवि पर "जानबूझकर" ऐसा करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका यह कृत्य "सदन का अपमान करने के बराबर है।"स्टालिन ने सत्तारूढ़ डीएमके के उस रुख को दोहराया कि राज्यपाल की आवश्यकता नहीं है, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सी एन अन्नादुरै और एम करुणानिधि ने इस पद का सम्मान किया था। वे भी उसी परंपरा का पालन करते हैं।