Groundwater Crisis: 29 जिलों में भूजल स्तर गिरा, बारिश के बावजूद हालात गंभीर

तमिलनाडु के जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 38 में से 29 जिलों में फरवरी में भूजल स्तर गिरा है। दिंडीगुल और तिरुपुर जिलों में सबसे अधिक 2.58 मीटर की गिरावट दर्ज की गई, जबकि कोयंबत्तूर में 2.07 मीटर, सेलम में 1.68 मीटर, धर्मपुरी में 1.62 मीटर, करूर में 1.54 मीटर और पेराम्बलूर में 1.20 मीटर की गिरावट देखी गई। इसी तरह मदुरै (1.27 मीटर), विरुदुनगर (1.20 मीटर), नामक्कल (1.08 मीटर) और ईरोड (1.10 मीटर) सहित कई जिलों में भी मध्यम स्तर की गिरावट दर्ज हुई है।