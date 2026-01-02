IIT Madras ने लॉन्च किया Global Research Foundation, वैश्विक सहयोग को मिलेगा नया आयाम

विदेश मंत्री ने बताया कि भारत की विदेश नीति में संस्थानों और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल महत्वपूर्ण है। उन्होंने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की व्याख्या करते हुए कहा, भारत ने कभी भी दुनिया को दुश्मन या खतरनाक स्थान नहीं माना। सीमित संसाधनों के साथ ज्यादा प्रभाव डालने का रास्ता संस्थानों की क्षमताओं के माध्यम से खोजा जा रहा है। तंजानिया में आइआइटी मद्रास कैंपस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान की क्षमता का लाभ उठाकर भारतीय विदेश नीति ने बड़ा असर डाला है।