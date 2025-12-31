31 दिसंबर 2025,

चेन्नई

करूर रैली भगदड़ जांच: CBI जनवरी में Vijay से कर सकती है पूछताछ

करूर जिले के वेलुसाम्यपुरम में टीवीके अध्यक्ष विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ में 42 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब सीबीआइ इस मामले में जांच के अगले चरण में विजय से पूछताछ की तैयारी कर रही है, जिससे नेतृत्व स्तर पर जवाबदेही तय की जा सके।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 31, 2025

एक्टर विजय ने की रैली

एक्टर विजय ने की रैली (Photo-X)

करूर जिले के वेलुसाम्यपुरम में टीवीके अध्यक्ष विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ में 42 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब सीबीआइ इस मामले में जांच के अगले चरण में विजय से पूछताछ की तैयारी कर रही है, जिससे नेतृत्व स्तर पर जवाबदेही तय की जा सके।

जांच का नया मोड़: Vijay से पूछताछ की संभावना

सीबीआइ सूत्रों के अनुसार, जनवरी में vijay को औपचारिक नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इससे पहले जांच एजेंसी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर, दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं। 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें पीड़ित परिवारों के सदस्य, एंबुलेंस ड्राइवर, स्थानीय पुलिसकर्मी, जिला अधिकारी और कार्यक्रम आयोजक शामिल हैं।

रैली आयोजन और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच

सीबीआइ की पूछताछ का मुख्य फोकस रैली के लिए ली गई अनुमतियों, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा इंतजामों और पार्टी में जिम्मेदारियों के विभाजन पर रहा है। जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि कहीं मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो नहीं हुआ और क्या आयोजकों एवं स्थानीय प्रशासन के बीच समुचित समन्वय था।

सीबीआइ की अगली कार्रवाई क्या होगी?

सूत्रों के अनुसार, TVK के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नई दिल्ली बुलाकर करीब नौ घंटे तक पूछताछ की गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ के बाद अब शीर्ष नेता विजय से पूछताछ को जरूरी माना जा रहा है ताकि जांच पूरी हो सके और घटना की जिम्मेदारी स्पष्ट हो सके।

विजय का बयान नेतृत्व स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए अहम रहेगा। फिलहाल औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी में विजय को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसी कार्यक्रम से जुड़े संचार रिकॉर्ड और आधिकारिक मंजूरियों की भी गहनता से जांच कर रही है, जिससे रैली के आयोजन संबंधी सभी पहलुओं की पड़ताल की जा सके।

करूर रैली भगदड़ मामले में सीबीआइ की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और विजय से पूछताछ को जांच की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

Updated on:

31 Dec 2025 02:25 pm

Published on:

31 Dec 2025 02:23 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / करूर रैली भगदड़ जांच: CBI जनवरी में Vijay से कर सकती है पूछताछ

