करूर रैली भगदड़ जांच: CBI जनवरी में Vijay से कर सकती है पूछताछ

विजय का बयान नेतृत्व स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए अहम रहेगा। फिलहाल औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी में विजय को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसी कार्यक्रम से जुड़े संचार रिकॉर्ड और आधिकारिक मंजूरियों की भी गहनता से जांच कर रही है, जिससे रैली के आयोजन संबंधी सभी पहलुओं की पड़ताल की जा सके।