23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

पोल्लाची टॉपस्लिप में प्रकृति प्रेमियों के लिए लक्जरी टेंट सुविधा

कोयंबत्तूर. पोल्लाची के टॉपस्लिप की ओर जाने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए अब ठहरने का एक नया विकल्प उपलब्ध होने जा रहा है। सेदुमडई स्थित अन्नामलई संरक्षण केंद्र परिसर में पांच लक्जरी टेंट लगाए जा रहे हैं। यह परियोजना तमिलनाडु वन विभाग की तमिलनाडु वाइल्डरनेस एक्सपीरियंस कॉर्पोरेशन (टीएनडब्ल्यूइसी) द्वारा राज्य में अपनी तरह की पहली [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Santosh Tiwari

Jan 23, 2026

कोयंबत्तूर.

पोल्लाची के टॉपस्लिप की ओर जाने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए अब ठहरने का एक नया विकल्प उपलब्ध होने जा रहा है। सेदुमडई स्थित अन्नामलई संरक्षण केंद्र परिसर में पांच लक्जरी टेंट लगाए जा रहे हैं। यह परियोजना तमिलनाडु वन विभाग की तमिलनाडु वाइल्डरनेस एक्सपीरियंस कॉर्पोरेशन (टीएनडब्ल्यूइसी) द्वारा राज्य में अपनी तरह की पहली पहल है। प्रत्येक वातानुकूलित टेंट में दो व्यक्तियों के लिए खाट, सौर ऊर्जा से चलने वाला गीजर और संलग्न शौचालय की सुविधा होगी। प्रवेश द्वार पर यूपीवीसी दरवाजा लगाया गया है और टेंट को पूरी तरह सील किया गया है। पर्यटकों के लिए आकाश दर्शन (स्काई वॉचिंग) की भी व्यवस्था होगी। स्थानीय आदिवासी लोग रेस्टोरेंट में भोजन तैयार करेंगे, जबकि ड्राइवरों के लिए अलग टेंट बनाए जा रहे हैं। परियोजना की कुल लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है।टीएनडब्ल्यूइसी के अधिकारियों ने बताया कि यह अस्थाई ढांचा पर्यटकों की मांग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। टेंट जंगल के भीतर नहीं लगाए गए हैं ताकि वन्यजीवों की आवाजाही बाधित न हो। इन्हें जंगल के पास और ट्रेकिंग मार्गों के निकट स्थापित किया गया है।

कार्य फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा

कार्य फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद किराए तय किए जाएंगे। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा, जैसा कि राज्य के 35 ट्रेकिंग मार्गों में होता है। सरकारपटी और नगरूत्तु की आदिवासी बस्तियों से 20 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। वे फ्रंट ऑफिस, इन्वेंटरी प्रबंधन, रेस्टोरेंट संचालन, हाउसकीपिंग और आकाश दर्शन के माध्यम से पर्यटकों को शिक्षित करने का कार्य करेंगे। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने टीएनडब्ल्यूइसी के प्रबंध निदेशक विस्मिजु विश्वनाथन के साथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। बढ़ती मांग को देखते हुए टीएनडब्ल्यूइसी राज्य में मौजूदा 35 ट्रेकिंग मार्गों के अतिरिक्त 15 नए मार्ग जोड़ने की योजना भी बना रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 09:28 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / पोल्लाची टॉपस्लिप में प्रकृति प्रेमियों के लिए लक्जरी टेंट सुविधा

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

Pamban Bridge: 110 साल पुराने रेलवे ब्रिज को तोड़ने की प्रक्रिया होगी शुरू

pamban bridge
चेन्नई

IIT Madras AI Course अब हिंदी में, SWAYAM Plus पर फ्री उपलब्ध

IIT Madras
चेन्नई

चेन्नई में डिजिटल क्रांति: CM स्टालिन ने लॉन्च किया STAR 3.0

Online Property Registration Tamil Nadu
समाचार

सरकार ने कर्मचारियों की 99% मांगें सुलझाईं: स्टालिन का दावा

stalin, dmk,
चेन्नई

तिरुपत्तूर में पहली बार दिखा दुर्लभ ब्लूथ्रोट, पोंगल Bird Count में 343 प्रजातियां दर्ज

bird count, blue throat
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.