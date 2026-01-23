पोल्लाची टॉपस्लिप में प्रकृति प्रेमियों के लिए लक्जरी टेंट सुविधा

पोल्लाची के टॉपस्लिप की ओर जाने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए अब ठहरने का एक नया विकल्प उपलब्ध होने जा रहा है। सेदुमडई स्थित अन्नामलई संरक्षण केंद्र परिसर में पांच लक्जरी टेंट लगाए जा रहे हैं। यह परियोजना तमिलनाडु वन विभाग की तमिलनाडु वाइल्डरनेस एक्सपीरियंस कॉर्पोरेशन (टीएनडब्ल्यूइसी) द्वारा राज्य में अपनी तरह की पहली पहल है। प्रत्येक वातानुकूलित टेंट में दो व्यक्तियों के लिए खाट, सौर ऊर्जा से चलने वाला गीजर और संलग्न शौचालय की सुविधा होगी। प्रवेश द्वार पर यूपीवीसी दरवाजा लगाया गया है और टेंट को पूरी तरह सील किया गया है। पर्यटकों के लिए आकाश दर्शन (स्काई वॉचिंग) की भी व्यवस्था होगी। स्थानीय आदिवासी लोग रेस्टोरेंट में भोजन तैयार करेंगे, जबकि ड्राइवरों के लिए अलग टेंट बनाए जा रहे हैं। परियोजना की कुल लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है।टीएनडब्ल्यूइसी के अधिकारियों ने बताया कि यह अस्थाई ढांचा पर्यटकों की मांग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। टेंट जंगल के भीतर नहीं लगाए गए हैं ताकि वन्यजीवों की आवाजाही बाधित न हो। इन्हें जंगल के पास और ट्रेकिंग मार्गों के निकट स्थापित किया गया है।