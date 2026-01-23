Pamban Bridge: 110 साल पुराने रेलवे ब्रिज को तोड़ने की प्रक्रिया होगी शुरू

pamban bridge
रामनाथपुरम के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाले 110 साल पुराने पंबन रेलवे लिफ्ट ब्रिज के हटाने की प्रक्रिया रविवार को पूजा-अर्चना के साथ आरंभ होगी। रेल अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत होगी।
23 दिसंबर 2022 को चेन्नई से आई एक्सप्रेस ट्रेन के लिफ्ट स्पैन पार करते समय अत्यधिक कंपन महसूस हुआ था। इसके बाद ट्रेन सेवाएं तत्काल निलंबित कर दी गई थीं और तब से यह पुल उपयोग में नहीं है। पुल के खारे पानी की हवा और मैन्युअल संचालन के कारण जंग लगने से इसे अनुपयोगी घोषित किया गया। इसी वजह से तोड़ने का निर्णय लिया गया है।
रेल विकास निगम लिमिटेड को पंबन ब्रिज को हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के अनुसार, पुल के मध्य स्थित शेरजर लिफ्ट स्पैन को 2 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से हटाया जाएगा और यह काम चार महीने में पूरा होने की संभावना है। इस दौरान लिफ्ट स्पैन को जहाजों और नावों की आवाजाही के लिए नहीं खोला जाएगा।
नजदीक ही नया रेलवे ब्रिज 445 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया, जिसे अप्रैल में चालू कर दिया गया है। अब सभी ट्रेन सेवाएं इसी नए पुल से संचालित हो रही हैं। पुराने पंबन ब्रिज का हटना क्षेत्र के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है।
