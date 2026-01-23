Pamban Bridge: 110 साल पुराने रेलवे ब्रिज को तोड़ने की प्रक्रिया होगी शुरू

23 दिसंबर 2022 को चेन्नई से आई एक्सप्रेस ट्रेन के लिफ्ट स्पैन पार करते समय अत्यधिक कंपन महसूस हुआ था। इसके बाद ट्रेन सेवाएं तत्काल निलंबित कर दी गई थीं और तब से यह पुल उपयोग में नहीं है। पुल के खारे पानी की हवा और मैन्युअल संचालन के कारण जंग लगने से इसे अनुपयोगी घोषित किया गया। इसी वजह से तोड़ने का निर्णय लिया गया है।