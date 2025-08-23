सोनिया गांधी, राहुल को पीएम और स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को सीएम बनाना चाहते हैं, दोनों ही योजनाएं विफल होंगी : अमित शाह

चेन्नई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भाजपा बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि डीएमके प्रमुख स्टालिन का मकसद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और सोनिया गांधी का सपना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है। शाह ने दो टूक कहा, ‘ना राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं और ना ही स्टालिन का बेटा तमिलनाडु का सीएम बन सकता है।’ यहां तिरुनेलवेली में आयोजित भाजपा बूथ समिति सम्मेलन में अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, ‘स्टालिन का एक ही एजेंडा है कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना. सोनिया गांधी का भी एजेंडा यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें लेकिन मैं तमिलनाडु की धरती से कहता हूं, न राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे और न स्टालिन का बेटा मुख्यमंत्री।’
तमिल भूमि को वीरता, संस्कृति और अनुग्रह की भूमि बताते हुए गृह मंत्री ने तमिलनाडु बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नगालैंड के पूर्व राज्यपाल एल. गणेशन को श्रद्धांजलि दी। एल. गणेशन का स्मरण करते हुए वे बोले, “हमारे नगालैंड के दिवंगत राज्यपाल, तमिलनाडु के ही धरती पुत्र एल. गणेशन कुछ दिन पहले दिवंंगत हो गए, एल. गणेशन ने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी का काम किया, उनकी आत्मा की शांंति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं।”
भाषण के दौरान अमित शाह ने जैसे ही एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का जिक्र किया, मंच पर बैठे बीजेपी के नेता और जनसभा में मौजूद बीजेपी समर्थक तालियां बजाने लगे। उन्होंने कहा, “सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे तमिलनाडु के ही नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है।”
तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलै, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन, पूर्व गवर्नर डा. तमिलइसै सौंदरराजन, शरथ कुमार समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी इस रैली में मौजूद थे।