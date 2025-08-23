सोनिया गांधी, राहुल को पीएम और स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को सीएम बनाना चाहते हैं, दोनों ही योजनाएं विफल होंगी : अमित शाह

चेन्नई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भाजपा बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि डीएमके प्रमुख स्टालिन का मकसद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और सोनिया गांधी का सपना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है। शाह ने दो टूक कहा, ‘ना राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं और ना ही स्टालिन का बेटा तमिलनाडु का सीएम बन सकता है।’ यहां तिरुनेलवेली में आयोजित भाजपा बूथ समिति सम्मेलन में अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, ‘स्टालिन का एक ही एजेंडा है कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना. सोनिया गांधी का भी एजेंडा यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें लेकिन मैं तमिलनाडु की धरती से कहता हूं, न राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे और न स्टालिन का बेटा मुख्यमंत्री।’