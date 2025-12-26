26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

चेन्नई

सुनामी की 21वीं बरसी पर श्रद्धांजलि

तमिलनाडु के समुद्र तटों पर शुक्रवार को सुनामी त्रासदी की 21वीं बरसी पर सैकड़ों लोगों ने समुद्र को दूध और फूल अर्पित कर हज़ारों जानों को श्रद्धांजलि दी।

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 26, 2025

Tributes paid in Tamil Nadu on the 21st anniversary of the tsunami.

तमिलनाडु में सुनामी की 21वीं बरसी पर श्रद्धांजलि

तमिलनाडु के Nagapattinam, Kanyakumari में सुनामी पीड़ितों को श्रद्धांजलि, समुद्र तटों पर फूल व दूध अर्पित, मौन जुलूस आयोजित

सुनामी की भीषण यादें और मौन श्रद्धांजलि

तमिलनाडु के समुद्र तटों पर शुक्रवार को सुनामी त्रासदी की 21वीं बरसी पर हज़ारों लोगों ने मौन जुलूस निकालते हुए समुद्र को दूध और फूल अर्पित किए। राज्य के नागपट्टिनम, कन्याकुमारी, कुडलोर और चेन्नई के तटीय इलाकों में यह आयोजन पीड़ितों की स्मृति में किया गया

तटों पर श्रद्धांजलि के आयोजन

कन्याकुमारी, नागपट्टिनम, कुडलोर और चेन्नई के स्मारक स्थलों पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। तूतीकोरिन में मछुआरों ने तट पर एकत्र होकर श्रद्धांजलि दी और स्मरण सभा का आयोजन किया गया। चेन्नई के पट्टिनमपाक्कम-श्रीनिवासपुरम समुद्र तट पर भाजपा कार्यकर्ता भी स्थानीय लोगों के साथ शामिल हुए और समुद्र को दूध अर्पित किया। इसके बाद मछुआरों के लिए भोजन वितरित किया गया।

वेदरनियम में अन्नाद्रमुक के पूर्व राज्य मंत्री ओ. एस. मणियन के नेतृत्व में पार्टी सदस्यों ने आरोकट्टुथुरै में सुनामी पीड़ितों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस प्रकार तमिलनाडु के विभिन्न तटीय क्षेत्रों में हजारों लोगों ने मिलकर सुनामी पीड़ितों की याद में श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृतियों को सम्मानित किया।

चेन्नई

तमिलनाडु

