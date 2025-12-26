सुनामी की 21वीं बरसी पर श्रद्धांजलि

कन्याकुमारी, नागपट्टिनम, कुडलोर और चेन्नई के स्मारक स्थलों पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। तूतीकोरिन में मछुआरों ने तट पर एकत्र होकर श्रद्धांजलि दी और स्मरण सभा का आयोजन किया गया। चेन्नई के पट्टिनमपाक्कम-श्रीनिवासपुरम समुद्र तट पर भाजपा कार्यकर्ता भी स्थानीय लोगों के साथ शामिल हुए और समुद्र को दूध अर्पित किया। इसके बाद मछुआरों के लिए भोजन वितरित किया गया।