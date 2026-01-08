मतदाता सूची के लिए विशेष शिविर 10 और 11 जनवरी को

चेन्नई निगम ने घोषणा की है कि जिले के सभी 4,079 मतदान केंद्रों पर 10 जनवरी (शनिवार) और 11 जनवरी (रविवार) को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में योग्य नागरिक अपने नाम मतदाता सूची में शामिल कराने अथवा आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चेन्नई जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसका प्रारूप 19 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया गया था और दावे व आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 19 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक तय की गई है। इस अवधि में पूर्व में 27–28 दिसंबर 2025 एवं 3–4 जनवरी 2026 को भी शिविर आयोजित किए गए थे। आगामी शिविर उसी क्रम की अगली कड़ी है।