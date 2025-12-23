श्रीलंकाई Navy ने IMBL उल्लंघन पर Rameswaram के 12 मछुआरों को किया गिरफ्तार

Fisheries विभाग के अनुसार, सोमवार रात Rameswaram फिशिंग हार्बर से 350 से अधिक मछुआरा नावें समुद्र में गई थीं। लेकिन मंगलवार तड़के एक अनरजिस्टर्ड मशीनीकृत नाव, जिसमें 12 मछुआरे सवार थे, गलती से श्रीलंकाई जलक्षेत्र में चली गई। श्रीलंकाई Navy ने इस नाव को Dhanushkodi और Thalaimannar के बीच इंटरसेप्ट किया और मछुआरों सहित नाव को थलाईमन्नार नेवल कैंप ले गई।अधिकारियों ने नाव के मालिक की पहचान ए. जोथिबास (मंथोप्पू, थंगाचिमाडम, Rameswaram के पास) के रूप में की है। गिरफ्तार हुए सभी मछुआरे थंगाचिमाडम क्षेत्र के निवासी हैं। इन मछुआरों के नाम हैं: के. प्रभाथ, एस. संथिया निवास्तन, वी. जेम्स हेटन, सी. कायुस राज, ए. टोजा, ए.ए. एंटनी टेलमैन, पी. अकपो निजो, जे.आर. मारिया एंडो पेस्टन, ए. कोरपासेव, ए. मैथनसन, एस. निमल सगायम और जे. आनंद।