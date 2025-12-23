23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

श्रीलंकाई Navy ने IMBL उल्लंघन पर Rameswaram के 12 मछुआरों को किया गिरफ्तार

श्रीलंकाई नौसेना ने मंगलवार को रामेश्वरम के 12 मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आइएमबीएल) का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया। साथ ही, उनकी एक मछली पकड़ने वाली नाव भी जब्त कर ली गई है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 23, 2025

मंगलवार तड़के श्रीलंकाई Navy ने Rameswaram के 12 मछुआरों को International Maritime Boundary Line (IMBL) के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मछुआरे अपनी मशीनीकृत नाव में सवार थे, जिसे भी जब्त कर लिया गया है। यह घटना स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गई है।

क्या हुआ था: गिरफ्तारी की पूरी जानकारी

Fisheries विभाग के अनुसार, सोमवार रात Rameswaram फिशिंग हार्बर से 350 से अधिक मछुआरा नावें समुद्र में गई थीं। लेकिन मंगलवार तड़के एक अनरजिस्टर्ड मशीनीकृत नाव, जिसमें 12 मछुआरे सवार थे, गलती से श्रीलंकाई जलक्षेत्र में चली गई। श्रीलंकाई Navy ने इस नाव को Dhanushkodi और Thalaimannar के बीच इंटरसेप्ट किया और मछुआरों सहित नाव को थलाईमन्नार नेवल कैंप ले गई।अधिकारियों ने नाव के मालिक की पहचान ए. जोथिबास (मंथोप्पू, थंगाचिमाडम, Rameswaram के पास) के रूप में की है। गिरफ्तार हुए सभी मछुआरे थंगाचिमाडम क्षेत्र के निवासी हैं। इन मछुआरों के नाम हैं: के. प्रभाथ, एस. संथिया निवास्तन, वी. जेम्स हेटन, सी. कायुस राज, ए. टोजा, ए.ए. एंटनी टेलमैन, पी. अकपो निजो, जे.आर. मारिया एंडो पेस्टन, ए. कोरपासेव, ए. मैथनसन, एस. निमल सगायम और जे. आनंद।

मछुआरा समुदाय में दुख, केंद्र से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग

यह गिरफ्तारी क्रिसमस के ठीक पहले हुई, जिससे Rameswaram के मछुआरा बस्तियों में शोक और चिंता फैल गई है। मछुआरा संघों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह हस्तक्षेप कर मछुआरों और उनकी नाव की जल्द रिहाई सुनिश्चित करे।

श्रीलंकाई Navy और IMBL उल्लंघन: लगातार घटनाएं

पिछले कुछ महीनों में Tamil Nadu के मछुआरों की श्रीलंकाई Navy द्वारा गिरफ्तारी की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही में 14 और 35 मछुआरों को भी इसी तरह IMBL उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह मुद्दा स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

23 Dec 2025 06:55 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / श्रीलंकाई Navy ने IMBL उल्लंघन पर Rameswaram के 12 मछुआरों को किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिशप या चर्च अधिकारी के पास नहीं है कब्रिस्तान की जुताई का अधिकार

Cemetery
राष्ट्रीय

छात्रों को नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025 में वैश्विक सम्मान

चेन्नई

इनश्योरेंस के पैसों के लिए इंसानियत शर्मसार, बेटे ने रची बाप को मौत के घाट उतारने की खौफनाक साजिश

राष्ट्रीय

5 रुपये के लिए 25 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या, शराब खरीदने के बाद दुकानदार से इस बात पर हुई बहस और अगले दिन…

Murder
राष्ट्रीय

एसआइआर में तमिलनाडु, बिहार से आगे निकला, 97.37 लाख नाम कटे

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.