श्रीलंकाई Navy ने IMBL उल्लंघन पर Rameswaram के 12 मछुआरों को किया गिरफ्तार

मंगलवार तड़के श्रीलंकाई Navy ने Rameswaram के 12 मछुआरों को International Maritime Boundary Line (IMBL) के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मछुआरे अपनी मशीनीकृत नाव में सवार थे, जिसे भी जब्त कर लिया गया है। यह घटना स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गई है।
Fisheries विभाग के अनुसार, सोमवार रात Rameswaram फिशिंग हार्बर से 350 से अधिक मछुआरा नावें समुद्र में गई थीं। लेकिन मंगलवार तड़के एक अनरजिस्टर्ड मशीनीकृत नाव, जिसमें 12 मछुआरे सवार थे, गलती से श्रीलंकाई जलक्षेत्र में चली गई। श्रीलंकाई Navy ने इस नाव को Dhanushkodi और Thalaimannar के बीच इंटरसेप्ट किया और मछुआरों सहित नाव को थलाईमन्नार नेवल कैंप ले गई।अधिकारियों ने नाव के मालिक की पहचान ए. जोथिबास (मंथोप्पू, थंगाचिमाडम, Rameswaram के पास) के रूप में की है। गिरफ्तार हुए सभी मछुआरे थंगाचिमाडम क्षेत्र के निवासी हैं। इन मछुआरों के नाम हैं: के. प्रभाथ, एस. संथिया निवास्तन, वी. जेम्स हेटन, सी. कायुस राज, ए. टोजा, ए.ए. एंटनी टेलमैन, पी. अकपो निजो, जे.आर. मारिया एंडो पेस्टन, ए. कोरपासेव, ए. मैथनसन, एस. निमल सगायम और जे. आनंद।
यह गिरफ्तारी क्रिसमस के ठीक पहले हुई, जिससे Rameswaram के मछुआरा बस्तियों में शोक और चिंता फैल गई है। मछुआरा संघों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह हस्तक्षेप कर मछुआरों और उनकी नाव की जल्द रिहाई सुनिश्चित करे।
पिछले कुछ महीनों में Tamil Nadu के मछुआरों की श्रीलंकाई Navy द्वारा गिरफ्तारी की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही में 14 और 35 मछुआरों को भी इसी तरह IMBL उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह मुद्दा स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है।
