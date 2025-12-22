22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

चेन्नई

छात्रों को नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025 में वैश्विक सम्मान

छात्रों को नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025 में वैश्विक सम्मान

चेन्नई. रामापुरम स्थित ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने नासा इंटरनेशनल स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025 में भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। फोटोनिक्स ओडिसी नामक टीम ने 167 देशों की 18,860 टीमों में से शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त कर "मोस्ट इंस्पिरेशनल अवॉर्ड" जीता। यह एकमात्र भारतीय टीम रही जिसने यह उपलब्धि हासिल की। टीम में [&hellip;]

चेन्नई

Santosh Tiwari

Dec 22, 2025

चेन्नई.

रामापुरम स्थित ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने नासा इंटरनेशनल स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025 में भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। फोटोनिक्स ओडिसी नामक टीम ने 167 देशों की 18,860 टीमों में से शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त कर “मोस्ट इंस्पिरेशनल अवॉर्ड” जीता। यह एकमात्र भारतीय टीम रही जिसने यह उपलब्धि हासिल की। टीम में राजालिंगम एन, प्रसंथ गोपालकृष्णन, राशी मेनन, साक्षी संजीव कुमार (द्वितीय वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन) और दीराज कुमार एवं मनीष वर्मा डी (तृतीय वर्ष, कंप्यूटर साइंस – एआइ एवं मशीन लर्निंग) शामिल थे।

छात्रों ने सैटेलाइट आधारित इंटरनेट मॉडल विकसित किया

छात्रों ने सैटेलाइट आधारित इंटरनेट मॉडल विकसित किया जो दूरस्थ क्षेत्रों में हाई-स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। नासा और 14 अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों की समिति ने इस परियोजना को नवाचार, तकनीकी मजबूती और सामाजिक प्रभाव के लिए सराहा। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों का सम्मान करते हुए इसे अनुसंधान-आधारित शिक्षा और बहुविषयक नवाचार का प्रमाण बताया।

Published on:

22 Dec 2025 09:48 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / छात्रों को नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025 में वैश्विक सम्मान

