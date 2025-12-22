छात्रों को नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025 में वैश्विक सम्मान

रामापुरम स्थित ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने नासा इंटरनेशनल स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025 में भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। फोटोनिक्स ओडिसी नामक टीम ने 167 देशों की 18,860 टीमों में से शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त कर “मोस्ट इंस्पिरेशनल अवॉर्ड” जीता। यह एकमात्र भारतीय टीम रही जिसने यह उपलब्धि हासिल की। टीम में राजालिंगम एन, प्रसंथ गोपालकृष्णन, राशी मेनन, साक्षी संजीव कुमार (द्वितीय वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन) और दीराज कुमार एवं मनीष वर्मा डी (तृतीय वर्ष, कंप्यूटर साइंस – एआइ एवं मशीन लर्निंग) शामिल थे।