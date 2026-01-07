Tamil Nadu Government ने Political Rallies के लिए नई SOP जारी की

सरकारी आदेश के मुताबिक, रोड शो तीन घंटे के भीतर समाप्त करना अनिवार्य है। किसी भी दर्शक को दो घंटे से अधिक इंतजार नहीं करवाया जा सकता। यदि किसी आयोजन में 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ संभावित है, तो आयोजकों को 30 दिन पहले संबंधित पुलिस थाने या उप-मंडल अधिकारी को आवेदन देना अनिवार्य होगा। इसमें आयोजन स्थल, समय, तारीख और अनुमानित भीड़ का विवरण देना जरूरी है। उप-मंडल पुलिस अधिकारी आयोजन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व अनुमति देगा।