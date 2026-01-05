Tamil Nadu सरकार-UN Women का बड़ा समझौता, महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ेगी

इस MoU के तहत यूनिसेफ, OECD और OPSI के सहयोग से राज्य योजना समिति की नई पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण तमिलनाडु की विकास नीति का केंद्रबिंदु रहा है। उन्होंने बताया कि इस पहल से सरकारी संस्थाओं में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाएगा।