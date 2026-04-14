Tamil Nadu Legislative Assembly Elections : TVK और DMK मिनिएचर का युवाओं में जबरदस्त ट्रेंड

मदुरै के सुंदर 'सुंदर आर्ट्स एंड ड्रॉइंग्स' से TVK अमेजन किट की लोकप्रियता के बाद चुनावी कलेक्टेबल्स की मांग और बढ़ गई है। 350 रुपए में मिलने वाले इस किट में पार्टी फ्लैग बैज, झंडा, विजय स्टीकर, और पार्टी कलर का आईडी कार्ड शामिल है, जिसे समर्थक कैंपेन में पहनते हैं। तिरुचि के 'सरन कैसल गिफ्ट फैक्ट्री' के मालिक अरुण के अनुसार, मिनिएचर बॉक्स की मांग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मलेशिया तक पहुंच गई है। मलेशिया में रह रहे तमिल लोगों ने भी DMK मिनिएचर किट के ऑर्डर दिए हैं, जिससे यह ट्रेंड युवाओं के बीच और लोकप्रिय हो रहा है।