Tamil Nadu Assembly Elections: विलीवाक्कम सीट पर DMK, AIADMK, TVK और NTK के बीच कड़ा मुकाबला

DMK के कार्तिक मोहन मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री की योजनाओं के लाभ को गिनवा रहे हैं। उनके घोषणा पत्र में 8,000 रुपए कूपन योजना आकर्षण का केंद्र है। दूसरी ओर, NTK की एस. रोशिनी ने युवाओं में नशा रोकथाम और महिलाओं की भलाई को प्राथमिकता बताया है। वे क्षेत्र में खेल मैदान और ललितकला केंद्र स्थापित करने की भी बात कर रही हैं। उनका आरोप है कि प्रमुख द्रविड़ दलों ने विलीवाक्कम की समस्याओं की अनदेखी की है।