आरवाइए मेट्रोस्टार द्वारा आयोजित वर्षभर चलने वाले बहुप्रतीक्षित खेल महोत्सव बैटल ऑफ द स्टार्स का समापन अत्यंत भव्य, उत्साहपूर्ण और जोश से भरपूर वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में 170 से अधिक व्यक्तिगत सदस्यों और 75 से अधिक स्टार किड्स की सक्रिय सहभागिता रही जिसने इसे खेल भावना, सामुदायिक सहभागिता और एकता का सशक्त उदाहरण बना दिया। चार चरणों में विभिन्न स्थलों पर आयोजित इस खेल महोत्सव में कुल 10 खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गईं। चरण 1 – डबल ड्रिबल, अंपा स्काईवॉक में आयोजित हुआ जिसमें फ्रिसबी, बच्चों एवं वयस्कों का फुटबॉल, बच्चों का बास्केटबॉल, पुरुषों की क्रिकेट एवं महिलाओं की खो-खो प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। चरण 2 में पुरुषों और महिलाओं के लिए पिकलबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चरण 3 के अंतर्गत पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए स्विमिंग और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं संपन्न हुईं। चरण 4 में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए बॉलिंग, एवं पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए कैरम, शतरंज और टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
ग्रैंड फिनाले में टीम रोअरिंग टाइगर्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बैटल ऑफ द स्टार्स की विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। विजेता टीम की मालिक छाया विवेक बैद (डाय हार्ट) रहीं, जिनके प्रेरणादायक नेतृत्व और सतत प्रोत्साहन ने टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समापन समारोह की गरिमा को और बढ़ाया आईपीएल गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी शाहरुख खान ने, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर प्रतिभागियों के अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट खेल भावना की मुक्त कंठ से सराहना की।
इस भव्य आयोजन का सफल संचालन आयोजन समिति द्वारा किया गया जिसमें अध्यक्ष रोहित अंकिता दोशी, सचिव आशा तरुण छाजेड़ एवं स्पोर्ट्स डायरेक्टर आशीष पूजा चोपड़ा की प्रमुख भूमिका रही। आयोजन को डाय हार्ट, मेडी केम्स और वाइब्रेंट फर्निशिंग्स जैसे प्रायोजकों का भी सशक्त सहयोग प्राप्त हुआ।
