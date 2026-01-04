आरवाइए मेट्रोस्टार द्वारा आयोजित वर्षभर चलने वाले बहुप्रतीक्षित खेल महोत्सव बैटल ऑफ द स्टार्स का समापन अत्यंत भव्य, उत्साहपूर्ण और जोश से भरपूर वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में 170 से अधिक व्यक्तिगत सदस्यों और 75 से अधिक स्टार किड्स की सक्रिय सहभागिता रही जिसने इसे खेल भावना, सामुदायिक सहभागिता और एकता का सशक्त उदाहरण बना दिया। चार चरणों में विभिन्न स्थलों पर आयोजित इस खेल महोत्सव में कुल 10 खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गईं। चरण 1 – डबल ड्रिबल, अंपा स्काईवॉक में आयोजित हुआ जिसमें फ्रिसबी, बच्चों एवं वयस्कों का फुटबॉल, बच्चों का बास्केटबॉल, पुरुषों की क्रिकेट एवं महिलाओं की खो-खो प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। चरण 2 में पुरुषों और महिलाओं के लिए पिकलबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चरण 3 के अंतर्गत पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए स्विमिंग और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं संपन्न हुईं। चरण 4 में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए बॉलिंग, एवं पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए कैरम, शतरंज और टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।