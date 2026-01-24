24 जनवरी 2026,

शनिवार

चेन्नई

फुहारों ने शीतलता का दिया उपहार, नवजीवन से भर उठा वातावरण

चेन्नई. महानगर में शनिवार को हल्की फुहारों ने वातावरण को शीतल बना दिया है। शुक्रवार की संध्या से आरम्भ हुई बूंदाबांदी ने नगरवासियों को ठंडी हवाओं का अनुभव कराया। मौसम विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनी रहेगी।अधिकारियों ने बताया कि उत्तर-पूर्वी मानसून की शेष सक्रियता के कारण चेन्नई और आसपास के [&hellip;]

चेन्नई

image

Santosh Tiwari

Jan 24, 2026

चेन्नई.

महानगर में शनिवार को हल्की फुहारों ने वातावरण को शीतल बना दिया है। शुक्रवार की संध्या से आरम्भ हुई बूंदाबांदी ने नगरवासियों को ठंडी हवाओं का अनुभव कराया। मौसम विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनी रहेगी।अधिकारियों ने बताया कि उत्तर-पूर्वी मानसून की शेष सक्रियता के कारण चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा दर्ज की जा रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है और नागरिकों को शीतलता का अनुभव हो रहा है।

अड्यार, तिरुवानमियूर, पेरम्बूर एवं अंबत्तूर में हल्की वर्षा हुई

नगर के विभिन्न भागों अड्यार, तिरुवानमियूर, पेरम्बूर एवं अंबत्तूर में हल्की वर्षा हुई। इससे यातायात पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन राहगीरों ने ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी का आनंद लिया। मौसम विभाग ने नागरिकों को सचेत किया है कि वर्षा की संभावना है, इसलिए आवश्यकतानुसार छाता अथवा वर्षा-रक्षक साधन साथ रखें।

24 Jan 2026 08:07 pm

