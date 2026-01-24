फुहारों ने शीतलता का दिया उपहार, नवजीवन से भर उठा वातावरण

महानगर में शनिवार को हल्की फुहारों ने वातावरण को शीतल बना दिया है। शुक्रवार की संध्या से आरम्भ हुई बूंदाबांदी ने नगरवासियों को ठंडी हवाओं का अनुभव कराया। मौसम विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनी रहेगी।अधिकारियों ने बताया कि उत्तर-पूर्वी मानसून की शेष सक्रियता के कारण चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा दर्ज की जा रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है और नागरिकों को शीतलता का अनुभव हो रहा है।