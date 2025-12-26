Chennai Online Trading Scam: 3.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में तीन गिरफ्तार

गिरफ्तार तीनों आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, अनजान व्हाट्सएप ग्रुप और नकली ऐप से सावधान रहें। किसी भी लालच में आकर अपना बैंक खाता किसी को न दें क्योंकि यह अपराध है। ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर क्राइम की शिकार होने पर तुरंत www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।