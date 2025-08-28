पत्रिका सागर संस्करण का 11वां स्थापना दिवस : हरित भविष्य के संकल्प संग हुआ पौधरोपण

पत्रिका सागर संस्करण का यह स्थापना दिवस समाज को यह संदेश देता है कि पत्रकारिता संस्थान केवल सूचनाएं देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भी पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। यह कार्यक्रम एक मिसाल है कि संस्थागत उत्सवों को भी समाज और प्रकृति के हित में बदलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनाया जा सकता है।पौधारोपण में रहे सहयोगीप्रो. शुभा तिवारी, कुलगुरु महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय,डॉ. ओपी अरजरिया , डॉ. आरएस सिसोदिया, डॉ. अमिता अरजरिया (एचओडी बॉटनी), डॉ. पीएल प्रजापति, डॉ. पुष्पेंद्र खरे, डॉ. शीला नायक, पुष्पेंद्र अरजरिया, चांदनी कुशवाहा, प्रियंका गुप्ता, दीपक यादव, चंद्रप्रभा अहिरवार, डॉ. एनपी प्रजापति, डॉ. पीके जैन, डॉ. बीडी नामदेव, डॉ. ब्रजेश जुयाल, डॉ. केके गंगेले और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और बॉटनी विभाग के सभी छात्र-छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई।