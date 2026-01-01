MP का ये जिला लिखेगा ‘बुंदेलखंड’ के विकास की कहानी, 688 गांवों की बदलेगी तस्वीर

Bundelkhand development: बुंदेलखंड के दिल माने जाने वाले छतरपुर जिले की किस्मत अब बदलने जा रही है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के पहले चरण में छतरपुर को प्रदेश में सबसे बड़ा लाभार्थी जिला माना जा रहा है। जिले की 10 तहसीलों के कुल 688 ग्रामों में फैली लगभग 416942 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने की घोषणा ने किसानों और ग्रामीण इलाकों में नई उम्मीद जगा दी है। जल संकट, सूखे और पलायन से जूझ रहा छतरपुर अब जल-कृषि-रोजगार के नए युग में प्रवेश करने की तैयारी में है। (MP News)