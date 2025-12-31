31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

एमपी में GST की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलर्स से वसूले 32 लाख रुपये

mp news: चिराग ज्वेलर्स पर जीएसटी की सख्त कार्रवाई, आईटीसी ज्यादा लेने और टैक्स कम जमा करने पर 32 लाख रुपए वसूले गए।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Dec 31, 2025

chattarpur news

gst big action jeweller 32 lakh recovery (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर में जीएसटी की बड़ी चोरी पकड़ते हुए ज्वेलर्स से 32 लाख रुपये वसूले गए हैं। ये कार्रवाई छतरपुर के ज्वेलर मनीष गुप्ता की दो फर्मों पर की गई है। सतना जिले के एंटी इवेज़न ब्यूरो ने ज्वेलरी व्यवसायी मनीष गुप्ता की दोनों फर्मों के खिलाफ जीएसटी नियमों के उल्लंघन में बड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि फर्में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अधिक ले रही थीं, जबकि वास्तविक टैक्स भुगतान कम किया जा रहा था। इस अंतर ने जीएसटी अधिकारियों को तुरंत शक में डाल दिया।

ज्वेलर से वसूले 32 लाख रुपये

एंटी इवेज़न ब्यूरो, सतना के सहायक आयुक्त नवीन दुबे ने बताया चिराग ज्वेलर्स के खिलाफ टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। इस पर धारा 57(2) के तहत चिराग ज्वेलर्स के खिलाफ सर्च और सीजर की कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई और टैक्स एवं पेनल्टी का कुल अंतर 32 लाख रुपये पाया गया। ज्वेलर मनीष गुप्ता से यह राशि तुरंत जमा कराई, जिसमें टैक्स और पेनल्टी दोनों शामिल हैं। एंटी इवेज़न ब्यूरो टीम ने दस्तावेजों को साथ ले जाकर बारीकी से जांच शुरू कर दी है। यदि आगे जांच में और अंतर पाया गया, तो अतिरिक्त राशि भी वसूली जाएगी।

टैक्स चोरी पर रखी जा रही नजर

सहायक आयुक्त नवीन दुबे ने कहा कि यह कार्रवाई टैक्स चोरी और नियमों के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने व्यवसायियों को चेतावनी दी कि नियमों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जीएसटी नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एंटी इवेज़न ब्यूरो किसी भी गड़बड़ी पर कड़ी नजर रखे हुए है। जहां कहीं पर भी थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आएगी एंटी इवेज़न ब्यूरो के द्वारा तुरंत वहां पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया नायब तहसीलदार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
सतना
satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 08:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में GST की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलर्स से वसूले 32 लाख रुपये

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सजा खजुराहो, मंदिरों में प्रवेश के लिए रहेंगी तीन लाइनें

hotel
छतरपुर

चिराग गहना पर जीएसटी की सर्च एंड सीजर कार्रवाई, दस्तावेज व स्टॉक जब्ती की प्रक्रिया जारी

gst team
छतरपुर

ज्वेलरी शॉप पर GST का छापा, दस्तावेज और स्टॉक खंगाल रही टीम

GST Raid
छतरपुर

मंच पर सांस्कृतिक, पुरातन और लोककला को किया जीवांत

प्रस्तुति देते कलाकार
छतरपुर

कोहरे की आगोश में शहर, हवाओं का असर शुरु, तीन डिग्री गिरा पारा, जल्द ही फिर लौटेगी ठंड

सड़क पर छाया घना कोहरा
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.