एमपी में GST की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलर्स से वसूले 32 लाख रुपये

एंटी इवेज़न ब्यूरो, सतना के सहायक आयुक्त नवीन दुबे ने बताया चिराग ज्वेलर्स के खिलाफ टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। इस पर धारा 57(2) के तहत चिराग ज्वेलर्स के खिलाफ सर्च और सीजर की कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई और टैक्स एवं पेनल्टी का कुल अंतर 32 लाख रुपये पाया गया। ज्वेलर मनीष गुप्ता से यह राशि तुरंत जमा कराई, जिसमें टैक्स और पेनल्टी दोनों शामिल हैं। एंटी इवेज़न ब्यूरो टीम ने दस्तावेजों को साथ ले जाकर बारीकी से जांच शुरू कर दी है। यदि आगे जांच में और अंतर पाया गया, तो अतिरिक्त राशि भी वसूली जाएगी।