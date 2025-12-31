एमपी में GST की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलर्स से वसूले 32 लाख रुपये

gst big action jeweller 32 lakh recovery (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर में जीएसटी की बड़ी चोरी पकड़ते हुए ज्वेलर्स से 32 लाख रुपये वसूले गए हैं। ये कार्रवाई छतरपुर के ज्वेलर मनीष गुप्ता की दो फर्मों पर की गई है। सतना जिले के एंटी इवेज़न ब्यूरो ने ज्वेलरी व्यवसायी मनीष गुप्ता की दोनों फर्मों के खिलाफ जीएसटी नियमों के उल्लंघन में बड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि फर्में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अधिक ले रही थीं, जबकि वास्तविक टैक्स भुगतान कम किया जा रहा था। इस अंतर ने जीएसटी अधिकारियों को तुरंत शक में डाल दिया।
एंटी इवेज़न ब्यूरो, सतना के सहायक आयुक्त नवीन दुबे ने बताया चिराग ज्वेलर्स के खिलाफ टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। इस पर धारा 57(2) के तहत चिराग ज्वेलर्स के खिलाफ सर्च और सीजर की कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई और टैक्स एवं पेनल्टी का कुल अंतर 32 लाख रुपये पाया गया। ज्वेलर मनीष गुप्ता से यह राशि तुरंत जमा कराई, जिसमें टैक्स और पेनल्टी दोनों शामिल हैं। एंटी इवेज़न ब्यूरो टीम ने दस्तावेजों को साथ ले जाकर बारीकी से जांच शुरू कर दी है। यदि आगे जांच में और अंतर पाया गया, तो अतिरिक्त राशि भी वसूली जाएगी।
सहायक आयुक्त नवीन दुबे ने कहा कि यह कार्रवाई टैक्स चोरी और नियमों के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने व्यवसायियों को चेतावनी दी कि नियमों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जीएसटी नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एंटी इवेज़न ब्यूरो किसी भी गड़बड़ी पर कड़ी नजर रखे हुए है। जहां कहीं पर भी थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आएगी एंटी इवेज़न ब्यूरो के द्वारा तुरंत वहां पर कार्रवाई की जाएगी।
