1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

बीते साल की विदाई और नए साल का स्वागत: खजुराहो में आतिशबाजी, लाइव म्यूजिक, डांस और गाला डिनर से सजी रात

खजुराहो, कुटने डेम, पांडव फॉल, रनेह फॉल, बेनीगंज बांध, केन-घडयि़ाल और अन्य पर्यटन स्थलों में देशी-विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ नजर आई। रंग-बिरंगी लाइटों, धुनों और आतिशबाजी के बीच लोगों ने बीते साल की विदाई और नए साल का स्वागत किया।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Jan 01, 2026

new year

नए साल के स्वागत और उत्साह में डूबे पर्यटक

2025 का आखिरी दिन जिले में खुशियों और उत्साह के माहौल के बीच बीता। खजुराहो, कुटने डेम, पांडव फॉल, रनेह फॉल, बेनीगंज बांध, केन-घडयि़ाल और अन्य पर्यटन स्थलों में देशी-विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ नजर आई। रंग-बिरंगी लाइटों, धुनों और आतिशबाजी के बीच लोगों ने बीते साल की विदाई और नए साल का स्वागत किया।

खजुराहो में जश्न का रंग

पर्यटन नगरी खजुराहो में नाइटलाइफ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। होटल और रिसॉट्र्स में गाला डिनर, लाइव म्यूजिक, डीजे पार्टी, आर्केस्ट्रा, डांस कॉम्पटीशन और लिक्विड ड्रिंक्स के साथ नए साल का स्वागत किया गया। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि नए साल के जश्न को लेकर बुकिंग 15-20 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। कई पर्यटक दो दिन पहले से ही खजुराहो में ठहर चुके थे। कोरोना महामारी के बाद यह पहला साल है जिसमें किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, जिससे सैलानियों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई।

कुटने आइलैंड बना आकर्षण का केंद्र

मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के कुटने डेम पर स्थित कुटने आइलैंड इन दिनों पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। नए साल के मौके पर यहां सर्वाधिक भीड़ देखी गई। करीब 10 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई थी, जो अब पूरी तरह भर चुकी है। सैलानी यहां झील के बीच प्राकृतिक सौंदर्य, नौका विहार और पिकनिक का आनंद ले रहे थे।

अन्य पर्यटन स्थल भी रहे भीड़ का केंद्र

खजुराहो के आसपास के अन्य पर्यटन स्थल जैसे पांडव फॉल, रनेह फॉल, बेनीगंज बांध, केन-घडयि़ाल सहित केन नदी के किनारे भी पर्यटकों की भारी भीड़ जमा हुई। लोग समूहों में पिकनिक मना रहे थे, सेल्फ़ी और फोटोशूट का आनंद ले रहे थे। स्थानीय व्यापारी और होटल संचालक भी सैलानियों के आने से उत्साहित नजर आए।

खजुराहो में जश्न की सुरक्षा कसी, सीसीटीवी निगरानी और भारी पुलिस बल तैनात

नववर्ष और अन्य उत्सवों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर विद्याधर कॉलोनी तक चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मुख्य चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस की टीमें होटलों और रेस्टोरेंट्स की लगातार चेकिंग कर रही हैं ताकि मेहमानों को कोई असुविधा न हो और माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। इसके साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अल्कोहल मीटर के माध्यम से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि नए साल के अवसर पर स्थानीय होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और परिवहन सेवाओं में भारी लाभ हुआ। साथ ही, पर्यटन स्थलों के आसपास की दुकानों में भी बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्थानीय प्रशासन ने भी सैलानियों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस और प्रशासनिक अमला तैनात किया। नए साल का जश्न खजुराहो और छतरपुर जिले में न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आनंद और उत्साह का अवसर साबित हुआ। रंग-बिरंगी लाइटों, संगीत, डांस और आतिशबाजी ने पूरे जिले को चारों ओर उत्सव का माहौल बना दिया। पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन की योजनाओं ने इसे व्यवस्थित और सुरक्षित भी बनाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 11:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / बीते साल की विदाई और नए साल का स्वागत: खजुराहो में आतिशबाजी, लाइव म्यूजिक, डांस और गाला डिनर से सजी रात

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

केन-बेतवा लिंक से बदलेंगे छतरपुर के 10 तहसीलों के हालात: 688 ग्रामों की 4.16 लाख हेक्टेयर भूमि को मिलेगी सिंचाई

ken betwa link project
छतरपुर

एमपी में GST की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलर्स से वसूले 32 लाख रुपये

chattarpur news
छतरपुर

सजा खजुराहो, मंदिरों में प्रवेश के लिए रहेंगी तीन लाइनें

hotel
छतरपुर

चिराग गहना पर जीएसटी की सर्च एंड सीजर कार्रवाई, दस्तावेज व स्टॉक जब्ती की प्रक्रिया जारी

gst team
छतरपुर

ज्वेलरी शॉप पर GST का छापा, दस्तावेज और स्टॉक खंगाल रही टीम

GST Raid
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.