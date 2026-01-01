बीते साल की विदाई और नए साल का स्वागत: खजुराहो में आतिशबाजी, लाइव म्यूजिक, डांस और गाला डिनर से सजी रात

पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि नए साल के अवसर पर स्थानीय होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और परिवहन सेवाओं में भारी लाभ हुआ। साथ ही, पर्यटन स्थलों के आसपास की दुकानों में भी बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्थानीय प्रशासन ने भी सैलानियों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस और प्रशासनिक अमला तैनात किया। नए साल का जश्न खजुराहो और छतरपुर जिले में न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आनंद और उत्साह का अवसर साबित हुआ। रंग-बिरंगी लाइटों, संगीत, डांस और आतिशबाजी ने पूरे जिले को चारों ओर उत्सव का माहौल बना दिया। पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन की योजनाओं ने इसे व्यवस्थित और सुरक्षित भी बनाया।