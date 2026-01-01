बीते साल की विदाई और नए साल का स्वागत: खजुराहो में आतिशबाजी, लाइव म्यूजिक, डांस और गाला डिनर से सजी रात

नए साल के स्वागत और उत्साह में डूबे पर्यटक
2025 का आखिरी दिन जिले में खुशियों और उत्साह के माहौल के बीच बीता। खजुराहो, कुटने डेम, पांडव फॉल, रनेह फॉल, बेनीगंज बांध, केन-घडयि़ाल और अन्य पर्यटन स्थलों में देशी-विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ नजर आई। रंग-बिरंगी लाइटों, धुनों और आतिशबाजी के बीच लोगों ने बीते साल की विदाई और नए साल का स्वागत किया।
पर्यटन नगरी खजुराहो में नाइटलाइफ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। होटल और रिसॉट्र्स में गाला डिनर, लाइव म्यूजिक, डीजे पार्टी, आर्केस्ट्रा, डांस कॉम्पटीशन और लिक्विड ड्रिंक्स के साथ नए साल का स्वागत किया गया। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि नए साल के जश्न को लेकर बुकिंग 15-20 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। कई पर्यटक दो दिन पहले से ही खजुराहो में ठहर चुके थे। कोरोना महामारी के बाद यह पहला साल है जिसमें किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, जिससे सैलानियों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई।
मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के कुटने डेम पर स्थित कुटने आइलैंड इन दिनों पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। नए साल के मौके पर यहां सर्वाधिक भीड़ देखी गई। करीब 10 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई थी, जो अब पूरी तरह भर चुकी है। सैलानी यहां झील के बीच प्राकृतिक सौंदर्य, नौका विहार और पिकनिक का आनंद ले रहे थे।
खजुराहो के आसपास के अन्य पर्यटन स्थल जैसे पांडव फॉल, रनेह फॉल, बेनीगंज बांध, केन-घडयि़ाल सहित केन नदी के किनारे भी पर्यटकों की भारी भीड़ जमा हुई। लोग समूहों में पिकनिक मना रहे थे, सेल्फ़ी और फोटोशूट का आनंद ले रहे थे। स्थानीय व्यापारी और होटल संचालक भी सैलानियों के आने से उत्साहित नजर आए।
नववर्ष और अन्य उत्सवों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर विद्याधर कॉलोनी तक चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मुख्य चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस की टीमें होटलों और रेस्टोरेंट्स की लगातार चेकिंग कर रही हैं ताकि मेहमानों को कोई असुविधा न हो और माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। इसके साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अल्कोहल मीटर के माध्यम से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि नए साल के अवसर पर स्थानीय होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और परिवहन सेवाओं में भारी लाभ हुआ। साथ ही, पर्यटन स्थलों के आसपास की दुकानों में भी बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्थानीय प्रशासन ने भी सैलानियों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस और प्रशासनिक अमला तैनात किया। नए साल का जश्न खजुराहो और छतरपुर जिले में न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आनंद और उत्साह का अवसर साबित हुआ। रंग-बिरंगी लाइटों, संगीत, डांस और आतिशबाजी ने पूरे जिले को चारों ओर उत्सव का माहौल बना दिया। पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन की योजनाओं ने इसे व्यवस्थित और सुरक्षित भी बनाया।
