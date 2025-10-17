सिलाई व हैंडीक्राफ्ट से अपने परिवार का आर्थिक बोझ कम कर रहीं 340 महिलाएं

अंजू अवस्थी बताती हैं कि यह पहल वर्ष 2021 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई। उस समय कई महिलाएं, जो घरों या दुकानों में काम करती थीं, अचानक बेरोजगार हो गईं। इसी दौरान अंजू अवस्थी के घर पर काम करने वाली महिला ने सिलाई सीखने की इच्छा जताई। उन्होंने उसे प्रशिक्षण देना शुरू किया, और यहीं से संगम सेवालय का आत्मनिर्भरता अभियान शुरू हुआ। धीरे-धीरे यह छोटा प्रयास एक बड़ा मिशन बन गया। अंजू अवस्थी ने अपने निजी स्कूल परिसर में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। सिलाई सिखाने के लिए संगीता चौरसिया और हैंडीक्राफ्ट के लिए मंजू तिवारी को प्रशिक्षिका के रूप में जोड़ा गया। दोनों प्रशिक्षिकाएं हर छह माह में 30-30 महिलाओं के बैच को प्रशिक्षण देती हैं।