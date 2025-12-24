जिले में 75 हजार घटे मतदाता, सबसे ज्यादा छतरपुर तो सबसे कम बिजावर में कटे नाम

इस प्रक्रिया में 18 वर्ष के कुल 7,889 युवा मतदाता सूची में जोड़े गए। जिसमें महाराजपुर में 1426, चंदला 965,राजनगर 1208, छतरपुर 1432, बिजावर 1689 और मलहरा में 1169 नए मतदाता जोड़े गए हैं। युवा मतदाताओं की संख्या यह दर्शाती है कि आने वाले चुनावों में नए मतदाता अधिक होंगे और मतदान का दायरा बढ़ेगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी उल्लेखनीय है। जबकि 20 से 29 आयुवर्ग के महाराजपुर में 53180, चंदला में 54426, राजनगर में 58914, छतरपुर में 51064, बिजावर में 54906 और मलहरा में 57665 मतदाता हैं।