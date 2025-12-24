जिले में 75 हजार घटे मतदाता, सबसे ज्यादा छतरपुर तो सबसे कम बिजावर में कटे नाम

राजनीतिक दलों को मतदाता सूची सौंपते जिला निर्वाचन अधिकारी
छतरपुर. जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद स्थिति यह है कि जिले से कुल 75169 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यह कटौती मुख्य रूप से मृत मतदाता, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर बस चुके मतदाता, लंबे समय से अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता के कारण हुई।
जिले में कुल मतदाता संख्यापुनरीक्षण के बाद जिले में कुल 13,72,010 मतदाता दर्ज हैं, जबकि इससे पहले सूची में 14,47,179 मतदाता थे। जिले में अब पुरुष मतदाता 7,36,858, महिला मतदाता 6,35,137 और थर्ड जेंडर मतदाता 15 हैं। इसका अर्थ है कि लगभग 75 हजार मतदाता सूची से हटाए गए और अब यह आंकड़ा जिले की वास्तविक मतदाता स्थिति के करीब है।
विधानसभा-वार नाम कटने की स्थिति
विधानसभा कुल नाम कटे मृत अनुपस्थित / अनट्रेस / स्थानांतरण
छतरपुर 51 16058 2547 12639
महाराजपुर 48 13996 2586 14010
राजनगर 50 12589 2926 9678
चंदला 49 12232 2779 9550
मलहरा 53 10693 2807 7851
बिजावर 52 9601 3147 5639
युवा मतदाता 7889 जोड़े
इस प्रक्रिया में 18 वर्ष के कुल 7,889 युवा मतदाता सूची में जोड़े गए। जिसमें महाराजपुर में 1426, चंदला 965,राजनगर 1208, छतरपुर 1432, बिजावर 1689 और मलहरा में 1169 नए मतदाता जोड़े गए हैं। युवा मतदाताओं की संख्या यह दर्शाती है कि आने वाले चुनावों में नए मतदाता अधिक होंगे और मतदान का दायरा बढ़ेगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी उल्लेखनीय है। जबकि 20 से 29 आयुवर्ग के महाराजपुर में 53180, चंदला में 54426, राजनगर में 58914, छतरपुर में 51064, बिजावर में 54906 और मलहरा में 57665 मतदाता हैं।
मतदाताओं की सुविधा और मतदान के समय भीड़ कम करने के लिए 212 नए मतदान केंद्र बनाए गए। अब जिले में कुल 1801 मतदान केंद्र हैं। मौजूदा: 1589, नए 212 मिलाकर कुल 1801 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
विधानसभा-वार:
महाराजपुर: 267 32=299
चंदला: 255 40=295
राजनगर: 274 47=321
छतरपुर: 256 30=286
बिजावर: 266 33=299
मलहरा: 271 30=301
जिले में कुल 11711 दिव्यांग मतदाता हैं। जिसमें महाराजपुर में 1915, चंदला में 2445, राजनगर में 2392, छतरपुर में 1270, बिजावर में 1803 और मलहरा में 1886 दिव्यांग मतदाता है। इनमें दृष्टिबाधित, श्रवण/वाचिक बाधित और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाता शामिल हैं।
विधानसभा-वार कुल मतदाता
महाराजपुर 225,456
चंदला 226,686
राजनगर 242,235
छतरपुर 221,359
बिजावर 228,427
मलहरा 227,847
जिन मतदाताओं का नाम गलती से कट गया हो या जो नए मतदाता हैं, वे संबंधित बीएलओ, तहसील कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज: पहचान पत्र, निवास प्रमाण, जन्म/शैक्षणिक प्रमाण की आवश्यकता होगी।
वोटर वर्तमान पिछला अंतरपुरुष 7,36,858 7,67,174 -30,316
महिला 6,35,137 6,79,986 -44,849तीसरा लिंग 15 19 -4नाम कटने पर क्या करें?चुनाव आयोग ने प्रभावित मतदाताओं को राहत देते हुए दावा और आपत्ति दर्ज करने की सुविधा दी है। 15 जनवरी 2026 तक आप अपना दावा दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद सुनवाई और सत्यापन 16 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम सूची 14 फरवरी 2026 को जारी होगी।
