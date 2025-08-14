संबल योजना के रुपए जारी करने के एवज में दस हजार की रिश्वत लेते बड़ामलहरा जनपद का बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

मृतक के चाचा और शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह लोधी ने लोकायुक्त सागर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त निरीक्षक रंजीत सिंह के नेतृत्व में ट्रैप टीम बनाई गई, जिसमें निरीक्षक कमल सिंह उइके, प्रधान आरक्षक महेश हजारी, आरक्षक संतोष गोस्वामी, अरविंद नायक, राघवेंद्र सिंह और गोल्डी पासी शामिल थे। योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने तय राशि में से 10 हजार रुपए बाबू को देने के लिए मीटिंग हॉल में बुलाया। जैसे ही मुकेश वर्मा ने रुपए लिए, टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। टीआई रंजीत सिंह ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई की गई है। दस हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त की कार्रवाई की खबर फैलते ही जनपद पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया। कई कर्मचारी अपनी कुर्सियां छोड़कर चले गए और शाखाओं के ताले लगा दिए।