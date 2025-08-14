Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

संबल योजना के रुपए जारी करने के एवज में दस हजार की रिश्वत लेते बड़ामलहरा जनपद का बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

लोकायुक्त सागर की टीम ने बुधवार को दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई जनपद कार्यालय के मीटिंग हॉल में हुई।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Aug 14, 2025

babu caught
रिश्वत लेते पकड़ा गया बाबू

जनपद पंचायत बड़ामलहरा के संबल शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी मुकेश वर्मा को लोकायुक्त सागर की टीम ने बुधवार को दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई जनपद कार्यालय के मीटिंग हॉल में हुई। घटना के बाद सभी शाखाओं के दरवाजे बंद कर दिए गए और कर्मचारी-अधिकारी मौके से नदारद हो गए।

सहायता राशि का मामला

मामला सलैया निवासी संबल कार्डधारी राहुल लोधी की मौत से जुड़ा है, जिनका निधन 23 सितंबर 2024 को हुआ था। संबल योजना के तहत मृतक के परिजनों को दो लाख रुपए की सहायता राशि मिलनी थी, लेकिन बाबू मुकेश वर्मा ने राशि जारी करने के बदले बीस हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी।

लोकायुक्त सागर में शिकायत दर्ज कराई

मृतक के चाचा और शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह लोधी ने लोकायुक्त सागर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त निरीक्षक रंजीत सिंह के नेतृत्व में ट्रैप टीम बनाई गई, जिसमें निरीक्षक कमल सिंह उइके, प्रधान आरक्षक महेश हजारी, आरक्षक संतोष गोस्वामी, अरविंद नायक, राघवेंद्र सिंह और गोल्डी पासी शामिल थे। योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने तय राशि में से 10 हजार रुपए बाबू को देने के लिए मीटिंग हॉल में बुलाया। जैसे ही मुकेश वर्मा ने रुपए लिए, टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। टीआई रंजीत सिंह ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई की गई है। दस हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त की कार्रवाई की खबर फैलते ही जनपद पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया। कई कर्मचारी अपनी कुर्सियां छोड़कर चले गए और शाखाओं के ताले लगा दिए।

Updated on:

14 Aug 2025 10:34 am

Published on:

14 Aug 2025 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / संबल योजना के रुपए जारी करने के एवज में दस हजार की रिश्वत लेते बड़ामलहरा जनपद का बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

