Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

बुंदेलखंड की अनोखी परंपरा: दशहरे पर पान खिलाकर लोग कहते हैं ‘राम राम’

हर राज्य और प्रांत में दशहरा अपनी-अपनी परंपरा के अनुसार मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में इस दिन एक-दूसरे को पान खिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।

2 min read

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 02, 2025

pan

पान

बुंदेलखंड में दशहरे के दिन एक अलग और अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। हर राज्य और प्रांत में दशहरा अपनी-अपनी परंपरा के अनुसार मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में इस दिन एक-दूसरे को पान खिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। रावण दहन के साथ-साथ पान की दुकानों पर भीड़ लग जाती है और लोग खुशियों के इस दिन में एक-दूसरे को पान खिलाकर शुभकामनाएं देते हैं।

पान की दुकानों पर दशहरे के दिन विशेष तैयारी होती है। बच्चों के लिए मीठा पान, चॉकलेट पान, ऑरेंज पान और मैंगो पान तैयार किए जाते हैं। पान की दुकानदार मनीष कुशवाहा बताते हैं कि यह परंपरा आपसी सौहाद्र्र और भाईचारे का प्रतीक है। बच्चे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के साथ पान खाकर संकल्प लेते हैं कि वे परिवार और देश का मान बढ़ाएंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे।

इस परंपरा की जड़ें आल्हा के जमाने तक जाती हैं। पीके पटेरिया बताते हैं कि यह परंपरा महोबा से शुरू हुई थी। उस समय योद्धाओं को संकल्प के साथ एक बीरा (पान का विशेष पत्ता) उठाना पड़ता था। यही परंपरा बाद में ‘बीड़ा उठाना’ मुहावरे के रूप में प्रचलित हुई।

दस साल में घट गया उत्पादन

हालांकि बदलती पीढ़ी और आधुनिक जीवनशैली के कारण पान के प्रति रुचि कम हो गई है। स्थानीय मांग घटने के कारण किसानों ने उत्पादन भी कम कर दिया। पिछले आठ से दस साल में छतरपुर में बरेजों की संख्या एक हजार से घटकर मात्र 45 रह गई है। इनमें से अधिकांश पान लखनऊ, कानपुर, पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजा जाता है। गढ़ीमलहरा, महाराजपुर, पिपट, नागर, बारीगढ़ और लवकुशनगर में अब भी बरेजा मौजूद हैं।

किसान देसी की जगह बंगाली पान पसंद कर रहे अब

किसान अब बंगाली पान की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह देसी पान की तुलना में टिकाऊ और जल्दी खराब न होने वाला है। पान की गुमटी संचालक पिंटू के अनुसार, देसी पान महंगा हो गया है और जल्दी खराब हो जाता है। इस कारण मीठी पत्ती, बंगाली और कपूरी पान का उपयोग बढ़ गया है। देशी पान का एक पत्ता अब 2.5 रुपए में बिकता है, लेकिन इसकी उपलब्धता बहुत कम है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार, जिले में अब केवल 200 किसान ही पान की खेती कर रहे हैं।

पान की खेती में लागत भी बहुत अधिक है। प्रगतिशील किसान चितरंजन चौरसिया बताते हैं कि एक बरेजे को तैयार करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं और हर पान की पारी पर 9-10 हजार रुपए की लागत आती है। किसान संजय चौरसिया ने बताया कि पहले कभी-कभार सरकार की ओर से मदद मिलती थी, लेकिन अब वह भी समाप्त हो गई है।

1707 से हो रही पान की खेती

1707 में महाराज छत्रसाल ने महराजपुर नगर की स्थापना के समय पान की खेती को रोजगार का जरिया बनाया। इसके लिए महोबा के अनुभवी पान किसानों की मदद ली गई और यह परंपरा पन्ना, दमोह, सागर और टीकमगढ़ तक फैल गई। बुंदेलखंड की दशहरे पर पान खिलाने की यह परंपरा न केवल सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि भाईचारे, सम्मान और सामुदायिक समरसता का प्रतीक भी बनी हुई है।

डॉ. कमलेश अहिरवार का मानना है कि यदि पान की खेती और परंपरा को आधुनिक तकनीक और सरकारी सहयोग के साथ बढ़ावा दिया जाए, तो यह बुंदेलखंड के किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गर्व का विषय बन सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 10:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / बुंदेलखंड की अनोखी परंपरा: दशहरे पर पान खिलाकर लोग कहते हैं ‘राम राम’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये कैसा सौंदर्यीकरण: दोहरी बारिश के बावजूद वर्टिकल गार्डन के 40 प्रतिशत पौधे सूखे, दोबारा लगाए, लेकिन सिंचाई का नहीं किया इंतजाम, फिर सूखेंगे

vertical garden
छतरपुर

वसों में मनमानी वसूली पर रोक नहीं, आरटीओ ने जारी किए 12 बस संचालकों को नोटिस

rto meeting
छतरपुर

एमपी के छतरपुर में बड़ा हादसा, 1 श्रद्धालु की मौत, 29 घायल

chhatarpur
छतरपुर

छतरपुर प्रशासन की ढिलाई से बस ऑपरेटरों की मनमानी वसूली जारी, ऑनलाइन टिकटिंग पर अब भी ले रहे तीन गुना ज्यादा किराया

bus
छतरपुर

26 अक्टूबर से दिल्ली और वाराणसी से खजुराहो के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट सेवा होगी शुरू

khajuraho airport
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.