बुंदेलखंड की अनोखी परंपरा: दशहरे पर पान खिलाकर लोग कहते हैं ‘राम राम’

किसान अब बंगाली पान की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह देसी पान की तुलना में टिकाऊ और जल्दी खराब न होने वाला है। पान की गुमटी संचालक पिंटू के अनुसार, देसी पान महंगा हो गया है और जल्दी खराब हो जाता है। इस कारण मीठी पत्ती, बंगाली और कपूरी पान का उपयोग बढ़ गया है। देशी पान का एक पत्ता अब 2.5 रुपए में बिकता है, लेकिन इसकी उपलब्धता बहुत कम है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार, जिले में अब केवल 200 किसान ही पान की खेती कर रहे हैं।