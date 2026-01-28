बंगाल की खाड़ी से आज उठेगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज हवा और बूंदाबांदी के आसार, रात के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट

मंगलवार को दिन में धूप खिली रही और मौसम में हवाओं की वजह से ठंडक का अहसास लोगों को होता रहा। जिले में आजपश्चिमी विक्षोभ बंगाल की खाड़ी से उठने की वजह से बारिश और हवाओं के चलने की संभावना जताई जा रही है। बीते दिनों दिल्ली-ग्वालियर के बीच में पश्चिमी विक्षोभ का रुख दिल्ली से शुरु होकर ग्वालियर तक पहुंचा था। उसके बाद टर्न होकर बंगाल की खाड़ी से फिर से उठ रहा है और आज से बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेगा। इसी के कारण बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा छतरपुर जिले में पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश करते ही बूंदाबांदी के आसार भी बन रहे हैं। फिलहाल दो दिनों तक बादल छाने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट होने के संकेत मौसम केंद्र ने दिए हैं।