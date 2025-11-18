एक साल पहले 42 में ही खरीद-बिक्री रोकी, बाकी पर जिम्मेदारों की मेहबानी, आज तक नहीं की कार्रवाई

शहर के आसपास तेजी से फैल रहीं अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की कार्रवाई पिछले एक वर्ष से अधूरी पड़ी है। शहर में कुल 84 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया था। इनमें से एक साल पहले 42 कॉलोनियों में खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई, लेकिन बाकी बची कॉलोनियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। राजस्व विभाग ने इन अवैध बसाहटों को खसरे में दर्ज करना शुरू किया था, लेकिन प्रक्रिया आधे में ही थमी रही। कई कॉलोनियां बिना अनुमति, बिना नक्शा तथा बिना आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकसित की गई हैं, फिर भी उन पर अब तक कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाया गया है।