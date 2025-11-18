Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

एक साल पहले 42 में ही खरीद-बिक्री रोकी, बाकी पर जिम्मेदारों की मेहबानी, आज तक नहीं की कार्रवाई

राजस्व विभाग ने इन अवैध बसाहटों को खसरे में दर्ज करना शुरू किया था, लेकिन प्रक्रिया आधे में ही थमी रही। कई कॉलोनियां बिना अनुमति, बिना नक्शा तथा बिना आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकसित की गई हैं, फिर भी उन पर अब तक कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाया गया है।

3 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 18, 2025

illegal coloney

अवैध कॉलोनी

शहर के आसपास तेजी से फैल रहीं अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की कार्रवाई पिछले एक वर्ष से अधूरी पड़ी है। शहर में कुल 84 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया था। इनमें से एक साल पहले 42 कॉलोनियों में खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई, लेकिन बाकी बची कॉलोनियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। राजस्व विभाग ने इन अवैध बसाहटों को खसरे में दर्ज करना शुरू किया था, लेकिन प्रक्रिया आधे में ही थमी रही। कई कॉलोनियां बिना अनुमति, बिना नक्शा तथा बिना आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकसित की गई हैं, फिर भी उन पर अब तक कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाया गया है।

बाहरी क्षेत्रों में तेजी से प्लॉट काटने और अवैध बसाहट होने से नगर पालिका क्षेत्र में पानी, सडक़, बिजली और नाली-सीवरेज जैसी सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी असमंजस की स्थिति में हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मेहनत की कमाई लगाकर भूखंड खरीदे, लेकिन प्रशासन की आधी-अधूरी कार्रवाई ने उन्हें असुरक्षित स्थिति में छोड़ दिया है।

एक साल से अटका मामला

नगर पालिका ने अवैध बसाहट पर रोक लगाने के लिए जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से 84 कॉलोनियों को अवैध घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) ने इनमें से केवल 42 कॉलोनियों के खसरा नंबर 12 की कैफियत में अवैध कॉलोनी दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन बाकी कॉलोनियों पर आदेश आज तक जारी नहीं हुए।

कार्रवाई न होने का यह है परिणाम

-आधी कॉलोनियों पर कार्रवाई रुक गई

-मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया

- कॉलोनी बसाने वालों पर जुर्माना नहीं लगाया गया

- इन्हें वैध या अवैध घोषित करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

अवैध कॉलोनियों की स्थिति

कई जमीन कारोबारी कृषि भूमि खरीदकर बिना अनुमति 1000 से 2000 वर्गफीट के छोटे भूखंड बेच देते हैं।

- सडक़ नहीं होती

-नाली नहीं बनाई जाती

-बिजली-पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं

नगर निकाय से कोई सुविधा नहीं मिलती है।

सरकारी नियमों का पालन नहीं

राज्य सरकार ने 31 दिसम्बर 2016 से पहले अस्तित्व में आई कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया तय कर रखी है। लेकिन विकास कार्य शुरू करने से पहले कॉलोनी विकसित करने वाले मूल व्यक्ति पर नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रहवासियों को कुल विकास लागत का 20 प्रतिशत शुल्क देना होगा, जबकि मध्यम और उच्च वर्ग को 50 प्रतिशत विकास शुल्क वहन करना होता है। फिलहाल प्रशासन की सुस्त कार्रवाई के कारण यह प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही है।

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कानून

1. नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 के तहत अवैध कॉलोनी काटने पर 3 से 7 साल जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।2. अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर और परिसर सील करने का नियम भी लागू है।

3. कॉलोनी में ओपन एरिया न छोडऩे वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।

4. सरकारी जमीन, तालाब, उद्यान और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर बनी कॉलोनियां वैध नहीं मानी जा सकती हैं।

5. पंचायत क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार कलेक्टर को, जबकि नगरीय निकाय क्षेत्र में सीएमओ के प्रतिवेदन पर एसडीएम को रोक लगाने का अधिकार है।

जिलेभर में अवैध कॉलोनियों की स्थिति

छतरपुर- 84

खजुराहो- 69

बिजावर- 26

नौगांव- 16

राजनगर- 16

हरपालपुर- 8

लवकुशनगर- 4

कुल 223

सीधी बात- एसडीएम अखिल राठौर

प्रश्न- 64 कॉलोनियां अवैध पाई गई, 42 कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई, बाकी पर अब तक क्यों नहीं हो पाई है?

उत्तर- पहले चरण में 42 कॉलोनियों में खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई। खसरे में भी दर्ज किया गया। फिर 8 और कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई।

प्रश्न- बाकी कॉलोनियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है?

उत्तर- अब तक 50 कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। बाकी पर भी कार्रवाई जारी है। पटवारियों के जैसे-जैसे प्रतिवेदन मिल रहे हैं। वैसे-वैसे कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न- अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन हिचक रहा है क्या?

उत्तर- कार्रवाई की जा रही है। प्रक्रियागत समय जरूर लग रहा है। लेकिन शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध कॉलोनियों पर जल्द ही कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी।

संबंधित खबरें

cyber fraud

ओटीपी व एपीके फाइल के जरिए ठगी का खतरा: एसआइआर प्रक्रिया को लेकर साइबर पुलिस ने जारी एडवाइजरी

ost center

युवाओं में नशे की लत छुड़ाने में मददगार हो रहा ओएसटी केंद्र, 200 लोगों को किया नशा मुक्त

medicine

एंटीबायोटिक्स, एंटीएलर्जिक, एंटीडोट्स की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल, मरीजों को लानी पड़ रही बाहर से दवा

chhatarpur

एमपी में बेटे के जन्म की खुशी मना रहे पिता के साथ हादसा, दो उंगलियां कटीं

ambulance

गंभीर मरीजों के लिए चलता-फिरता मिनी आईसीयू ठप

sandipani school

सांदीपनि स्कूल छतरपुर में 120 केजी बच्चों की पढ़ाई पर संकट, आधा सत्र बीतने के बाद भी कक्षाएं शुरू नहीं

chhatarpur

अस्पताल में 5 हजार में खून की दलाली, महिला ने किया खुलासा

pandit dhirendra shastri

धीरेंद्र शास्त्री की तबियत फिर बिगड़ी, अचानक जमीन पर लेटे; सांस लेने में तकलीफ

State Minister Dilip Ahirwar

मंत्री की सरकारी गाड़ी पर भाई ने काटा केक, दोस्तों संग की पार्टी, देखें वीडियो

प्रश्न- नई अवैध बस रही कॉलोनियों पर कार्रवाई कब होगी?

उत्तर- पटवारियों को निर्देश दिए गए है कि नए मामलों की जांच करें। शिकायतों पर प्रतिवेदन मांगे गए हैं। प्रतिवेदन के आधार पर और भी कई कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एक साल पहले 42 में ही खरीद-बिक्री रोकी, बाकी पर जिम्मेदारों की मेहबानी, आज तक नहीं की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओटीपी व एपीके फाइल के जरिए ठगी का खतरा: एसआइआर प्रक्रिया को लेकर साइबर पुलिस ने जारी एडवाइजरी

cyber fraud
छतरपुर

युवाओं में नशे की लत छुड़ाने में मददगार हो रहा ओएसटी केंद्र, 200 लोगों को किया नशा मुक्त

ost center
छतरपुर

एंटीबायोटिक्स, एंटीएलर्जिक, एंटीडोट्स की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल, मरीजों को लानी पड़ रही बाहर से दवा

medicine
छतरपुर

एमपी में बेटे के जन्म की खुशी मना रहे पिता के साथ हादसा, दो उंगलियां कटीं

chhatarpur
छतरपुर

गंभीर मरीजों के लिए चलता-फिरता मिनी आईसीयू ठप

ambulance
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.