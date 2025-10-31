बाल विवाह को लेकर अलर्ट जारी, प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम – हेल्पलाइन नंबर और विशेष टीमें भी की गई गठित

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा कि बाल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करवाता है या इसमें सहयोग करता है, तो उसके खिलाफ संज्ञेय अपराध के रूप में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा बच्चों की शादी उम्र से पहले करना उनके अधिकारों का हनन है। बाल विवाह से न केवल उनकी शिक्षा रुकती है, बल्कि स्वास्थ्य और भविष्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम जिले में एक भी बाल विवाह न होने दें।