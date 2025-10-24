भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में छतरपुर से अर्चना और नंदिता को जगह, क्षेत्र में राजनीतिक संतुलन की रणनीति

छतरपुर की नंदिता पाठक, हालांकि उनकी कर्मभूमि चित्रकूट है, कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के तौर पर जगह पाने वाली दूसरी महिला हैं। उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर भी छतरपुर का उल्लेख है और महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हुए वे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहीं। नंदिता पाठक को नाना जी देशमुख की दत्तक पुत्री माना जाता है और वे तमिलनाडु में जन्मी हैं। राजनीतिक गुटों की दृष्टि से वे वीडी शर्मा के करीबी मानी जाती हैं, जिन्होंने नाना जी के समय वीडी शर्मा को संगठन में आगे बढ़ाने में सहयोग किया था।