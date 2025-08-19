5 करोड़ की डामर सडक़ फिर उखड़ी: हर साल डामरीकरण के बाद अब सीसी पैचवर्क से हो रहा मरम्मत का जुगाड़

शहर की प्रमुख सडक़ों का डामरीकरण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने महज दो साल पहले करोड़ों की लागत से कराया था, लेकिन पहली ही बारिश में इन सडक़ों की हालत दयनीय हो गई है। पुराना पन्ना नाका से आकाशवाणी तिराहा और जवाहर रोड से बस स्टैंड तक बनी डामर सडक़ अब जगह-जगह से उखड़ चुकी है। गड्ढों की भरमार ने न केवल यातायात को मुश्किल बना दिया है, बल्कि राहगीरों और वाहन चालकों के लिए भी खतरा बढ़ा दिया है। शहर की मुख्य सडक़ों का डामरीकरण हर साल किया जाता है, लेकिन डामर एक साल भी नहीं चल पाता है। वर्ष 2022, 2023 में डामरीकरण का यही हाल हुआ था।