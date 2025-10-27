Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

सुबह सात बजे एसडीएम ने अवैध रेत के तीन ट्रैक्टर ट्रॉली सिविल लाइन में रखवाए, दोपहर 1.10 बजे उठवाए, रात 11 बजे दोबारा पकडकऱ ओरछा रोड थाने में रखवाए

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को घेरा और लिखा की थाने में लूट हो रही है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 27, 2025

orchar road thana

छोड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली ओरछा रोड थाना में रखवाए

जिले में अवैध रेत परिवहन को लेकर शनिवार को हुई कार्रवाई ने प्रशासनिक गलियारों में भूचाल मचा दिया है। मामला इतना उलझा कि एक ओर अवैध रेत से भरे ट्रैक्टरों को जब्त कर थाने लाया गया, तो दूसरी ओर कुछ घंटों बाद वही ट्रैक्टर रहस्यमय तरीके से थाने से गायब हो गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आते ही हडक़ंप मच गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को घेरा और लिखा की थाने में लूट हो रही है।

सुबह जब्त किए गए ट्रैक्टर, दोपहर में गायब, रात में दूसरे थाने में रखवाए

शनिवार सुबह करीब 7 बजे एसडीएम अखिल राठौर और राजस्व अमले ने कार्रवाई करते हुए पन्ना रोड से अवैध रेत ले जा रहे तीन ट्रैक्टर पकड़े। इन ट्रैक्टरों को सिविल लाइन थाने में खड़ा कराया गया। लेकिन दोपहर करीब 1.10 बजे बगौता पटवारी पुष्पेंद्र सिंह और रेत माफिया थाने पहुंचे और तीनों ट्रैक्टर बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के बाहर निकाल ले गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया। जिसके बाद टीआई सिविल लाइन सतीश सिंह ने एसडीएम द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली उठवाने के आरोप लगाए गए। तब एसडीएम ट्रैक्टर उठवाने के मुद्दे पर घिर गए। कलेक्टर और एसपी की सख्त नाराजगी के बाद एसडीएम अखिल राठौर ने रात में फिर से वही ट्रैक्टर पकड़वाए। आखिरकार रात करीब 11 बजे एसडीएम ने ट्रैक्टरों को ओरछा रोड थाने में रखवाया।रविवार सुबह एसडीएम ने वीडियो जारी कर रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने और सिविल लाइन से छुड़वाए गए ट्रैक्टरों को ओरछा रोड थाने में रखवाने का बयान दिया।

कलेक्टर ने जारी किया नोटिस, एडीएम जांच टीम के प्रमुख

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने एसडीएम अखिल राठौर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और एडीएम के नेतृत्व में जांच समिति गठित कर दी। एसपी अगम जैन ने भी थाना प्रभारी को फटकार लगाई और पूछा कि थाने में जब्ती की कोई लिखित एंट्री क्यों नहीं हुई? जब्त ट्रैक्टरों में से एक दीपक यादव नामक व्यक्ति का है, जो स्थानीय विधायक ललिता यादव का करीबी माना जाता है।

कांग्रेस का हमला,थाने में लूट हो रही है

पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट किया छतरपुर में रेत माफिया थाने में घुसकर जब्त ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि पुलिस की आंखों के सामने माफिया खुलेआम लूट मचा रहे हैं? पटवारी के ट्वीट के बाद मामला प्रदेश स्तर पर सुर्खियों में आ गया।

खनिज की टीम ने की छापेमारी

इधर, रविवार की सुबह 9 बजे से सहायक खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी और खनिज निरीक्षक प्रभा शर्मा की टीम ने जगह-जगह छापेमारी की और अवैध रेत से भरे तीन ट्रैक्टर सिविल लाइन थाने में रखवाए। वहीं, सटई रोड से एमसेंड का एक डंपर पकडकऱ सटई थाने में रखवाया, वही, पुलिस ने भगवा में एक डंपर पकड़ा। और एक डंपर ओरछा रोड पुलिस ने पकड़ा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 10:40 am

Published on:

27 Oct 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / सुबह सात बजे एसडीएम ने अवैध रेत के तीन ट्रैक्टर ट्रॉली सिविल लाइन में रखवाए, दोपहर 1.10 बजे उठवाए, रात 11 बजे दोबारा पकडकऱ ओरछा रोड थाने में रखवाए

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीपीएल सूची में बड़ा फर्जीवाड़ा: जिले के 2 लाख लखपति ले रहे गरीबों का राशन, नोटिस मिलते ही बैकफुट पर आए रईस, एक हजार ने सरेंडर की पात्रता पर्ची

khadya sakha
छतरपुर

शहर की सडक़ों पर 20 मैरिज हॉल, पार्किंग की नहीं व्यवस्था, सार्वजनिक मार्ग में बाधा पर छह महीने की सजा का प्रावधान, लेकिन कार्रवाई न होने से सुधार नहीं

jaam
छतरपुर

एमपी में विधायक समर्थक की दबंगई, थाने से ले भागे जब्त ट्रैक्टर

chhatarpur mla news
छतरपुर

एक्शन में पुलिस…नगर परिषद अध्यक्ष के बेटे और जनपद अध्यक्ष के भतीजे समेत 13 को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा

chhatarpur news
छतरपुर

एक्शन में कलेक्टर साहब! काम में लापरवाही बरतने पर थमाया दो बीएमओ को नोटिस

छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.