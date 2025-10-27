सुबह सात बजे एसडीएम ने अवैध रेत के तीन ट्रैक्टर ट्रॉली सिविल लाइन में रखवाए, दोपहर 1.10 बजे उठवाए, रात 11 बजे दोबारा पकडकऱ ओरछा रोड थाने में रखवाए

शनिवार सुबह करीब 7 बजे एसडीएम अखिल राठौर और राजस्व अमले ने कार्रवाई करते हुए पन्ना रोड से अवैध रेत ले जा रहे तीन ट्रैक्टर पकड़े। इन ट्रैक्टरों को सिविल लाइन थाने में खड़ा कराया गया। लेकिन दोपहर करीब 1.10 बजे बगौता पटवारी पुष्पेंद्र सिंह और रेत माफिया थाने पहुंचे और तीनों ट्रैक्टर बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के बाहर निकाल ले गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया। जिसके बाद टीआई सिविल लाइन सतीश सिंह ने एसडीएम द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली उठवाने के आरोप लगाए गए। तब एसडीएम ट्रैक्टर उठवाने के मुद्दे पर घिर गए। कलेक्टर और एसपी की सख्त नाराजगी के बाद एसडीएम अखिल राठौर ने रात में फिर से वही ट्रैक्टर पकड़वाए। आखिरकार रात करीब 11 बजे एसडीएम ने ट्रैक्टरों को ओरछा रोड थाने में रखवाया।रविवार सुबह एसडीएम ने वीडियो जारी कर रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने और सिविल लाइन से छुड़वाए गए ट्रैक्टरों को ओरछा रोड थाने में रखवाने का बयान दिया।