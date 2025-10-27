सुबह सात बजे एसडीएम ने अवैध रेत के तीन ट्रैक्टर ट्रॉली सिविल लाइन में रखवाए, दोपहर 1.10 बजे उठवाए, रात 11 बजे दोबारा पकडकऱ ओरछा रोड थाने में रखवाए

छोड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली ओरछा रोड थाना में रखवाए
जिले में अवैध रेत परिवहन को लेकर शनिवार को हुई कार्रवाई ने प्रशासनिक गलियारों में भूचाल मचा दिया है। मामला इतना उलझा कि एक ओर अवैध रेत से भरे ट्रैक्टरों को जब्त कर थाने लाया गया, तो दूसरी ओर कुछ घंटों बाद वही ट्रैक्टर रहस्यमय तरीके से थाने से गायब हो गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आते ही हडक़ंप मच गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को घेरा और लिखा की थाने में लूट हो रही है।
शनिवार सुबह करीब 7 बजे एसडीएम अखिल राठौर और राजस्व अमले ने कार्रवाई करते हुए पन्ना रोड से अवैध रेत ले जा रहे तीन ट्रैक्टर पकड़े। इन ट्रैक्टरों को सिविल लाइन थाने में खड़ा कराया गया। लेकिन दोपहर करीब 1.10 बजे बगौता पटवारी पुष्पेंद्र सिंह और रेत माफिया थाने पहुंचे और तीनों ट्रैक्टर बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के बाहर निकाल ले गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया। जिसके बाद टीआई सिविल लाइन सतीश सिंह ने एसडीएम द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली उठवाने के आरोप लगाए गए। तब एसडीएम ट्रैक्टर उठवाने के मुद्दे पर घिर गए। कलेक्टर और एसपी की सख्त नाराजगी के बाद एसडीएम अखिल राठौर ने रात में फिर से वही ट्रैक्टर पकड़वाए। आखिरकार रात करीब 11 बजे एसडीएम ने ट्रैक्टरों को ओरछा रोड थाने में रखवाया।रविवार सुबह एसडीएम ने वीडियो जारी कर रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने और सिविल लाइन से छुड़वाए गए ट्रैक्टरों को ओरछा रोड थाने में रखवाने का बयान दिया।
कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने एसडीएम अखिल राठौर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और एडीएम के नेतृत्व में जांच समिति गठित कर दी। एसपी अगम जैन ने भी थाना प्रभारी को फटकार लगाई और पूछा कि थाने में जब्ती की कोई लिखित एंट्री क्यों नहीं हुई? जब्त ट्रैक्टरों में से एक दीपक यादव नामक व्यक्ति का है, जो स्थानीय विधायक ललिता यादव का करीबी माना जाता है।
पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट किया छतरपुर में रेत माफिया थाने में घुसकर जब्त ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि पुलिस की आंखों के सामने माफिया खुलेआम लूट मचा रहे हैं? पटवारी के ट्वीट के बाद मामला प्रदेश स्तर पर सुर्खियों में आ गया।
इधर, रविवार की सुबह 9 बजे से सहायक खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी और खनिज निरीक्षक प्रभा शर्मा की टीम ने जगह-जगह छापेमारी की और अवैध रेत से भरे तीन ट्रैक्टर सिविल लाइन थाने में रखवाए। वहीं, सटई रोड से एमसेंड का एक डंपर पकडकऱ सटई थाने में रखवाया, वही, पुलिस ने भगवा में एक डंपर पकड़ा। और एक डंपर ओरछा रोड पुलिस ने पकड़ा।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग