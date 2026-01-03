भदर्रा समिति प्रबंधक निलंबित, बंधीकला व नाहरपुर के प्रबंधकों का वेतन रोका, ईशानगर व बड़ामलहरा के प्रबंधकों को शोकॉज नोटिस

समीक्षा बैठक
शुक्रवार को कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त शाखा प्रबंधक, उपायुक्त सहकारिता एवं विभागीय अंकेक्षकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ई-पैक्स कार्य की समीक्षा करना और इसमें गति लाना था।
बैठक में कलेक्टर ने उपायुक्त सहकारिता सीपीएस भदौरिया से ई-पैक्स ऑडिट की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा लिया। इसके बाद जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम शाह और सभी शाखा प्रबंधकों से शाखावार प्रगति और डे-एण्ड स्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
समीक्षा में यह पाया गया कि कई समितियां अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं। इनमें शाखा बमीठा की समितियां गंज, चन्द्रनगर और बसारी, शाखा बड़ामलहरा की समितियां बंधा और डिकौली, शाखा चंदला की समितियां बलकौरा और माधौपुर, शाखा घुवारा और हरपालपुर की समस्त समितियां, शाखा नौगांव की समिति मऊसहानियां, शाखा ईशानगर की समितियां रामपुर कुर्रा, रनगुवां और बंधीकला, शाखा लौड़ी की समिति कटहरा, शाखा राजनगर की समितियां विक्रमपुर, राजनगर और धवाड़, शाखा सरबई की समिति नाहरपुर और मुख्य शाखा छतरपुर की समिति ढड़ारी शामिल हैं।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी शाखा प्रबंधक अतिरिक्त मानव संसाधन लगाकर ई-पैक्स कार्य में गति लाएं ताकि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा हो सके। शाखा हरपालपुर की समिति भदर्रा के समिति प्रबंधक द्वारा लापरवाही बरतने पर सीईओ को तत्काल निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शाखा ईशानगर की समिति बंधीकला और शाखा सरवई की समिति नाहरपुर के समिति प्रबंधकों का वेतन रोकने तथा शाखा ईशानगर और शाखा बड़ामलहरा के शाखा प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी शाखा प्रबंधक 24 जनवरी 2026 तक अपने अधीनस्थ समस्त समितियों में ई-पैक्स की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय-सीमा तक लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
