भदर्रा समिति प्रबंधक निलंबित, बंधीकला व नाहरपुर के प्रबंधकों का वेतन रोका, ईशानगर व बड़ामलहरा के प्रबंधकों को शोकॉज नोटिस

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी शाखा प्रबंधक अतिरिक्त मानव संसाधन लगाकर ई-पैक्स कार्य में गति लाएं ताकि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा हो सके। शाखा हरपालपुर की समिति भदर्रा के समिति प्रबंधक द्वारा लापरवाही बरतने पर सीईओ को तत्काल निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शाखा ईशानगर की समिति बंधीकला और शाखा सरवई की समिति नाहरपुर के समिति प्रबंधकों का वेतन रोकने तथा शाखा ईशानगर और शाखा बड़ामलहरा के शाखा प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।