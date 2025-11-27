भोपाल-लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर: सांठिया घाटी से कैमाहा चेकपोस्ट तक फोरलेन सडक़ का निर्माण शुरू



चौथे चरण में 43 किमी फोरलेन सडक़ के निर्माण पर 997 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह हिस्सा उत्तर प्रदेश सीमा से कनेक्टिविटी को मजबूत बनाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को और सुदृढ़ करेगा। सडक़ चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि का मुआवजा वितरण अधिकांश क्षेत्रों में पूरा हो चुका है, जबकि शेष स्थानों पर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जहां मुआवजा मिल चुका है, वहां एनएचएआई ने अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। किसानों को पारदर्शी और उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया पर जिला प्रशासन भी निगरानी बनाए हुए है।