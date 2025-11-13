छतरपुर में पढ़ाई पर बीएलओ ड्यूटी का ग्रहण: कई स्कूल में पढ़ाई हुई बंद

जिला मुख्यालय के एमएलबी संकुल अंतर्गत राजनगर बायपास रोड स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल बेनीगंज (ब) में केवल 2 शिक्षक पढ़ाते हैं सुनील कुमार मिश्रा और सीमादेवी आरक। दोनों को स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी ने शहर के अन्य पोलिंग बूथों का बीएलओ नियुक्त कर दिया है। इसके कारण स्कूल बंद रहेगा और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी प्रकार लवकुशनगर क्षेत्र के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवकुशनगर संकुल में आने वाला शाहपुर स्कूल भी जगदेव अहिरवार नामक मात्र एक शिक्षक के बीएलओ बनने से बंद हो गया है। नौगांव क्षेत्र के नेगुवां और धीरजपुरा स्कूल में भी इसी तरह शिक्षक अतिथियों पर निर्भर हो गए हैं।