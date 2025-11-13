Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

छतरपुर में पढ़ाई पर बीएलओ ड्यूटी का ग्रहण: कई स्कूल में पढ़ाई हुई बंद

संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) बनाया गया है। इस कार्य के चलते कई स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 13, 2025

school

प्राथमिक पाठशाला बेनीगंज ब

प्रदेश और जिले में निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) बनाया गया है। इस कार्य के चलते कई स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई है। शहर के बेनीगंज (ब) स्कूल में सभी शिक्षक बीएलओ ड्यूटी पर हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसी तरह जिले के अन्य क्षेत्रों में भी पढ़ाई प्रभावित हुई है।

यहां पढ़ाई में आई बाधा

जिला मुख्यालय के एमएलबी संकुल अंतर्गत राजनगर बायपास रोड स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल बेनीगंज (ब) में केवल 2 शिक्षक पढ़ाते हैं सुनील कुमार मिश्रा और सीमादेवी आरक। दोनों को स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी ने शहर के अन्य पोलिंग बूथों का बीएलओ नियुक्त कर दिया है। इसके कारण स्कूल बंद रहेगा और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी प्रकार लवकुशनगर क्षेत्र के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवकुशनगर संकुल में आने वाला शाहपुर स्कूल भी जगदेव अहिरवार नामक मात्र एक शिक्षक के बीएलओ बनने से बंद हो गया है। नौगांव क्षेत्र के नेगुवां और धीरजपुरा स्कूल में भी इसी तरह शिक्षक अतिथियों पर निर्भर हो गए हैं।

बीएलओ ड्यूटी और एसआईआर प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश सहित 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए एसआईआर 2026 का कार्यक्रम जारी किया गया है।

बीएलओ की जिम्मेदारियां

-1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं को सूची में जोडऩा (फॉर्म नंबर 6)

-हटाने के लिए फॉर्म 7

-सुधार या संशोधन के लिए फॉर्म नंबर 8

प्रक्रिया की समयरेखा

28 अक्टूबर 2025- एसआईआर कार्य प्रारंभ3 नवंबर 2025 तक- बीएलओ प्रशिक्षण4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025- घर-घर सर्वे9 दिसंबर 2025- प्रारूप प्रकाशन9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026- दावा/आपत्ति आवेदन9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026- दस्तावेज सत्यापन7 फरवरी 2026- फाइनल मतदाता सूची प्रकाशन

प्रशासन का पक्ष

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मिलिंद नागदेवे ने कहा निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कुछ शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया है। यदि किसी स्कूल में सभी शिक्षक बीएलओ ड्यूटी पर जाते हैं, तो यह बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर सकता है। प्रशासन इस मामले पर निगरानी रख रहा है।

Published on:

13 Nov 2025 10:35 am

छतरपुर में पढ़ाई पर बीएलओ ड्यूटी का ग्रहण: कई स्कूल में पढ़ाई हुई बंद

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

