बोर्ड परीक्षा: इस वर्ष 47 हजार से अधिक छात्र होंगे शामिल, 15 नए परीक्षा केंद्र बढ़े, मोबाइल एप से होगी पूरी निगरानी

जिले में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष जिले में बोर्ड परीक्षा में 47 हजार 889 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। हाईस्कूल की परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होगी, जबकि हायर सेकेंडरी की परीक्षा 13 फरवरी से प्रारंभ होगी। दोनों परीक्षाएं 7 मार्च तक चलेंगी। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने नकलविहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।
इस वर्ष जिले में कुल 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष यह संख्या 82 थी। यानी इस बार 5 नए केंद्र और जुड़े हैं। बीते आठ वर्षों की बात करें तो जिले में कुल 15 नए परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि जहां एक ओर परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में परीक्षार्थियों की संख्या 50 हजार 912 थी, जो इस वर्ष घटकर 47 हजार 889 रह गई है।
जिले के अलग-अलग विकासखंडों में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। सबसे अधिक 19 परीक्षा केंद्र ईशानगर ब्लॉक में बनाए गए हैं। इसके बाद नौगांव में 15, राजनगर में 13, बड़ामलहरा में 11, बिजावर में 9, लवकुशनगर में 8, बकस्वाहा में 7 और गौरिहार में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े।
इस बार जिले में कोई भी संवेदनशील परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। हालांकि सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से 6 अतिसंवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इनमें नौगांव के एमएलबी स्कूल और नवीन आदर्श स्कूल, राजनगर का कन्या स्कूल, लवकुशनगर का मॉडल स्कूल, बिजावर और बड़ामलहरा के कन्या स्कूल शामिल हैं। इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।
नकल रोकने के लिए इस वर्ष तकनीक का विशेष उपयोग किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी और पूरी व्यवस्था की निगरानी मोबाइल एप के माध्यम से की जाएगी। प्रश्न पत्र पुलिस थानों से परीक्षा केंद्रों तक वेबकास्टिंग के बीच लाए जाएंगे। सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर कलेक्टर प्रतिनिधि पुलिस थाना पहुंचकर मोबाइल एप के जरिए सेल्फी भेजेंगे। इसी एप से प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की लोकेशन भी ट्रेस की जाएगी।
परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी मोबाइल एप से ट्रैक की जाएगी। उडऩदस्ता दलों, केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की निगरानी भी इसी एप से की जाएगी। जिले में 25 उडऩदस्ता दल गठित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक दल चार परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगा।
परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। केवल कलेक्टर प्रतिनिधि को मोबाइल रखने की अनुमति दी गई है। केंद्र अधीक्षक से लेकर परीक्षा में तैनात किसी भी कर्मचारी को मोबाइल फोन ले जाने की छूट नहीं होगी। परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजकर 40 मिनट तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। 8 बजकर 50 मिनट पर उत्तर पुस्तिकाएं वितरित की जाएंगी और ठीक 9 बजे प्रश्न पत्र दिए जाएंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी एएस पांडेय ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है।
