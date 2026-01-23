बोर्ड परीक्षा: इस वर्ष 47 हजार से अधिक छात्र होंगे शामिल, 15 नए परीक्षा केंद्र बढ़े, मोबाइल एप से होगी पूरी निगरानी

इस वर्ष जिले में कुल 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष यह संख्या 82 थी। यानी इस बार 5 नए केंद्र और जुड़े हैं। बीते आठ वर्षों की बात करें तो जिले में कुल 15 नए परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि जहां एक ओर परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में परीक्षार्थियों की संख्या 50 हजार 912 थी, जो इस वर्ष घटकर 47 हजार 889 रह गई है।