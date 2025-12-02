बुंदेलखंड की संस्कृति प्रकृति से ही प्रस्फुटित: पद्मश्री डॉ. अवध किशोर जड़िया

दर्शनशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. जेपी शाक्य ने अपने उद्बोधन की शुरुआत उपनिषद के एक आख्यान से की। उन्होंने कहा कि मानव जीवन, शिक्षा और संस्कृति का प्रारंभ वन और प्रकृति की गोद में हुआ,आरण्यक जंगलों में लिखे गए, गुरु–शिष्य परंपरा वन में विकसित हुई और मानव पंचतत्वों से निर्मित है, जिनके संरक्षण का उत्तरदायित्व भी उसी पर है। उन्होंने टैगोर का उद्धरण देते हुए कहा ईश्वर प्रकृति के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है।डॉ. शाक्य ने बताया कि पांचवीं–छठीं सदी के बौद्ध, जैन और चार्वाक विचार भी प्रकृति को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने लोक परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटी बिदाई के समय नीम का पेड़ और बेटा आम का पेड़ लगाता है यह परंपरा प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाती है।