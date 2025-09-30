छतरपुर प्रशासन की ढिलाई से बस ऑपरेटरों की मनमानी वसूली जारी, ऑनलाइन टिकटिंग पर अब भी ले रहे तीन गुना ज्यादा किराया

इंदौर में पढ़ाई कर रहे बीएएलएलबी छात्र सव्यसांची को त्योहार पर अपने घर छतरपुर लौटना था। उन्होंने ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस पर टिकट बुक करने का प्रयास किया। जांच में पता चला कि इंदौर-छतरपुर रूट पर बसों में एसी में 1996 और नॉन एसी में 700 रुपए वसूले जा रहे हैँ। दिल्ली में नौकरी करने वाली रमेश पटेल ने बताया दिल्ली-छतरपुर रूट पर एसी स्लीपर पर 3009 रुपए, 2296, 1599 रुपए और 1499 रुपए किराया लिया जा रहा है। कोटा छतरपुर रुट पर 2700 रुपए किराया वसूला जा रहा है। भोपाल में जॉब करने वाले रोहित खरे ने बताया भोपाल से छतरपुर के लिए साधारण बसों में 799 रुपए और एसी स्लीपर में 1000, 1100 और 1999 रुपए किराया लिया जा रहा है।