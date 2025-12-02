बुंदेलखंड में अभियान ने रोकी रफ्तार, बीमारी को जड़ से खत्म करना अब भी चुनौती

प्रदेश में फाइलेरिया की स्थिति नियंत्रित होती दिख रही है, लेकिन बुंदेलखंड के जिलों में यह बीमारी अभी भी गंभीर रूप में मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 3388 मरीज हैं, जिनमें से 1872 मरीज केवल बुंदेलखंड के जिलों में पाए गए हैं। सागर संभाग के पांच जिलों में ही प्रदेश के आधे मरीज केंद्रित हैं। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर और दतिया में सालाना विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी और मच्छर जनित संक्रमण के कारण फाइलेरिया पर पूर्ण अंकुश लगाना अभी भी चुनौती बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने क्यूलेक्स मच्छर के कारण होने वाली लिम्फैटिक फाइलेरिया और हाइड्रोशील बीमारी के आधार पर आंकड़े तैयार किए हैं। प्रदेश के 12 सबसे प्रभावित जिलों में 6 जिले बुंदेलखंड के हैं।