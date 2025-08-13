अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी छतरपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई, 150 सीट पर मिलेगा पहले बैच को एडमिशन

कैंपस में बनाए जा रहे भवनों में प्रमुख रूप से मुख्य बिल्डिंग, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, गल्र्स और बॉयज हॉस्टल, डीन रेजीडेंस, रेजीडेंट डॉक्टर हॉस्टल, इंटन्र्स हॉस्टल, प्रोफेसर क्वार्टर, गेस्ट हाउस, कमर्शियल सेंटर, और फायर फाइटिंग बिल्डिंग शामिल हैं। इन सभी भवनों का निर्माण तेज़ी से जारी है। इसके अलावा, 40 एकड़ के इस कैंपस में अस्पताल के लिए 14 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। अस्पताल का डिज़ाइन तैयार किया जा चुका है, और मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है ताकि जगह का अधिकतम उपयोग हो सके। इस कैंपस का निर्माण कार्य 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और साथ ही अस्पताल भवन के निर्माण के लिए भी अनुमोदन मिलने की उम्मीद है।