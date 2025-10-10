Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

छतरपुर स्टेशन बनेगा हाईटेक: 20 आधुनिक कैमरे अपराधियों की पहचान करेंगे, एआई तकनीक से अपराध पर कसी जाएगी लगाम

यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने स्टेशन को हाईटेक सर्विलांस सिस्टम से जोडऩे की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत स्टेशन पर 20 अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे, जो न केवल स्टेशन के हर कोने पर नजर रखेंगे, बल्कि अपराधियों की पहचान भी स्वत: कर सकेंगे।

2 min read

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 10, 2025

chhatarpur railway station

छतरपुर स्टेशन

महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन अब आधुनिक तकनीक से लैस होने जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने स्टेशन को हाईटेक सर्विलांस सिस्टम से जोडऩे की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत स्टेशन पर 20 अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे, जो न केवल स्टेशन के हर कोने पर नजर रखेंगे, बल्कि अपराधियों की पहचान भी स्वत: कर सकेंगे। इस परियोजना के लिए रेलटेल के माध्यम से टेंडर जारी किए गए हैं।

एआई तकनीक से अपराधी घुसते ही बजेगा अलर्ट

इन कैमरों को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक और फेशियल रिकॉगनिशन सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति या अपराधी स्टेशन परिसर में प्रवेश करेगा, सिस्टम उसे पहचान कर तुरंत अलर्ट जारी करेगा। साथ ही हूटर बजाकर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर देगा। यह तकनीक खजुराहो स्टेशन पर पहले से लागू की जा चुकी है, जहां इसे सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

कैमरे स्कैन करेंगे यात्रियों का चेहरा और डेटा

एआई आधारित यह पूरा नेटवर्क वीडियो एनालिटिक्स और फेस रिकॉगनिशन सॉफ्टवेयर से लैस रहेगा। कैमरे स्टेशन में आने-जाने वाले यात्रियों की छवियों को रीयल टाइम में स्कैन कर केंद्रीय सर्वर को भेजेंगे। वहां मौजूद डेटाबेस से तुलना कर संदिग्ध या अपराधी की पहचान होते ही अलार्म बज उठेगा। आरपीएफ और सुरक्षा अधिकारी अपने मोबाइल उपकरणों के माध्यम से भी इस निगरानी को ट्रैक कर सकेंगे।

तीन प्रमुख स्टेशनों पर लगेंगे हाईटेक कैमरे

रेलटेल कॉर्पोरेशन द्वारा छतरपुर के साथ-साथ ईशानगर और दूरियागंज स्टेशनों पर भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे न केवल अपराधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि यात्रियों को अधिक सुरक्षित माहौल भी मिलेगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि ये कैमरे बुलेट टाइप, पैन-टिल्ट, जूम टाइम और अल्ट्रा एचडी-4 तकनीक वाले होंगे, जो अंधेरे में भी स्पष्ट तस्वीर और डेटा कैप्चर करने में सक्षम हैं। साथ ही इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रहेगी।

निर्भया फंड से अपग्रेड हो रहे हैं स्टेशन

रेलवे ने निर्भया फंड के तहत देशभर के स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट किया है। झांसी रेल मंडल के बबीना, बांदा, चित्रकूट धाम, डबरा, दतिया, ग्वालियर, ललितपुर, महोबा, मानिकपुर और खजुराहो जैसे कई स्टेशनों पर पहले से हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। अब छतरपुर, ईशानगर और दूरियागंज को भी उसी श्रेणी में शामिल किया जा रहा है।

रेलवे ने दी जानकारी

झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि, रेलटेल कॉर्पोरेशन द्वारा लगाए जा रहे ये हाईटेक कैमरे एआई तकनीक सहित अन्य उन्नत सुविधाओं से लैस होंगे। इनसे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होगी और यात्रियों को निश्चिंत यात्रा का माहौल मिलेगा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / छतरपुर स्टेशन बनेगा हाईटेक: 20 आधुनिक कैमरे अपराधियों की पहचान करेंगे, एआई तकनीक से अपराध पर कसी जाएगी लगाम

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

