छतरपुर स्टेशन बनेगा हाईटेक: 20 आधुनिक कैमरे अपराधियों की पहचान करेंगे, एआई तकनीक से अपराध पर कसी जाएगी लगाम

छतरपुर स्टेशन
महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन अब आधुनिक तकनीक से लैस होने जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने स्टेशन को हाईटेक सर्विलांस सिस्टम से जोडऩे की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत स्टेशन पर 20 अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे, जो न केवल स्टेशन के हर कोने पर नजर रखेंगे, बल्कि अपराधियों की पहचान भी स्वत: कर सकेंगे। इस परियोजना के लिए रेलटेल के माध्यम से टेंडर जारी किए गए हैं।
इन कैमरों को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक और फेशियल रिकॉगनिशन सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति या अपराधी स्टेशन परिसर में प्रवेश करेगा, सिस्टम उसे पहचान कर तुरंत अलर्ट जारी करेगा। साथ ही हूटर बजाकर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर देगा। यह तकनीक खजुराहो स्टेशन पर पहले से लागू की जा चुकी है, जहां इसे सकारात्मक परिणाम मिले हैं।
एआई आधारित यह पूरा नेटवर्क वीडियो एनालिटिक्स और फेस रिकॉगनिशन सॉफ्टवेयर से लैस रहेगा। कैमरे स्टेशन में आने-जाने वाले यात्रियों की छवियों को रीयल टाइम में स्कैन कर केंद्रीय सर्वर को भेजेंगे। वहां मौजूद डेटाबेस से तुलना कर संदिग्ध या अपराधी की पहचान होते ही अलार्म बज उठेगा। आरपीएफ और सुरक्षा अधिकारी अपने मोबाइल उपकरणों के माध्यम से भी इस निगरानी को ट्रैक कर सकेंगे।
रेलटेल कॉर्पोरेशन द्वारा छतरपुर के साथ-साथ ईशानगर और दूरियागंज स्टेशनों पर भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे न केवल अपराधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि यात्रियों को अधिक सुरक्षित माहौल भी मिलेगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि ये कैमरे बुलेट टाइप, पैन-टिल्ट, जूम टाइम और अल्ट्रा एचडी-4 तकनीक वाले होंगे, जो अंधेरे में भी स्पष्ट तस्वीर और डेटा कैप्चर करने में सक्षम हैं। साथ ही इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रहेगी।
रेलवे ने निर्भया फंड के तहत देशभर के स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट किया है। झांसी रेल मंडल के बबीना, बांदा, चित्रकूट धाम, डबरा, दतिया, ग्वालियर, ललितपुर, महोबा, मानिकपुर और खजुराहो जैसे कई स्टेशनों पर पहले से हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। अब छतरपुर, ईशानगर और दूरियागंज को भी उसी श्रेणी में शामिल किया जा रहा है।
झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि, रेलटेल कॉर्पोरेशन द्वारा लगाए जा रहे ये हाईटेक कैमरे एआई तकनीक सहित अन्य उन्नत सुविधाओं से लैस होंगे। इनसे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होगी और यात्रियों को निश्चिंत यात्रा का माहौल मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग