छतरपुर स्टेशन बनेगा हाईटेक: 20 आधुनिक कैमरे अपराधियों की पहचान करेंगे, एआई तकनीक से अपराध पर कसी जाएगी लगाम

रेलटेल कॉर्पोरेशन द्वारा छतरपुर के साथ-साथ ईशानगर और दूरियागंज स्टेशनों पर भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे न केवल अपराधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि यात्रियों को अधिक सुरक्षित माहौल भी मिलेगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि ये कैमरे बुलेट टाइप, पैन-टिल्ट, जूम टाइम और अल्ट्रा एचडी-4 तकनीक वाले होंगे, जो अंधेरे में भी स्पष्ट तस्वीर और डेटा कैप्चर करने में सक्षम हैं। साथ ही इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रहेगी।