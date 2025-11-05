Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

सर्दियों में बच्चों व बुजुर्गों को निमोनिया का खतरा ज्यादा, मेडिसिन विशेषज्ञ बोले- इलाज में देरी हो जाती है खतरनाक

खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम संक्रमणों के लिहाज से संवेदनशील होता है। इनमें सबसे आम और गंभीर बीमारी है निमोनिया।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 05, 2025

dr shrad mishra

डॉ. शरद मिश्रा

ठंड के मौसम में बदलते तापमान के साथ ही बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मौसम संक्रमणों के लिहाज से संवेदनशील होता है। इनमें सबसे आम और गंभीर बीमारी है निमोनिया। इस पर विस्तार से बातचीत की छतरपुर के जिला अस्पताल के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. शरद मिश्रा से, जिन्होंने बताया कि कैसे थोड़ी सावधानी से इस बीमारी से बचा जा सकता है।

प्रश्न- सर्दियों में निमोनिया का खतरा क्यों बढ़ जाता है?

उत्तर- ठंडी हवा और तापमान में अचानक गिरावट के कारण श्वसन तंत्र की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे फेफड़ों में संक्रमण आसानी से हो जाता है। बच्चे और बुजुर्ग, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कमजोर होती है, उनमें यह संक्रमण तेजी से फैलता है।

प्रश्न- बच्चों और बुजुर्गों में इसके लक्षण कैसे पहचानें?

उत्तर- बच्चों में तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, खांसी, छाती में दर्द और लगातार रोना इसके सामान्य लक्षण हैं। बुजुर्गों में कमजोरी, ठंड लगना, खांसी के साथ बलगम या कभी-कभी बिना खांसी के भी सांस फूलना, निमोनिया के संकेत हो सकते हैं। कई बार बुजुर्गों में बुखार नहीं आता, इसलिए परिवार को सतर्क रहना चाहिए।

प्रश्न- इलाज में देरी कितनी खतरनाक हो सकती है?

उत्तर- निमोनिया एक गंभीर संक्रमण है। इलाज में देरी होने पर संक्रमण पूरे फेफड़ों में फैल सकता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है।

प्रश्न- इससे बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर- सबसे जरूरी है, शरीर को ठंड से बचाना। छोटे बच्चों को बार-बार ठंडी हवा में बाहर न निकालें। बुजुर्ग लोग गर्म कपड़े पहनें और सुबह-शाम टहलने से पहले गर्म पेय लें। खानपान में सूप, अदरक, तुलसी, हल्दी और हरी सब्जियां शामिल करें। टीकाकरण भी अत्यंत जरूरी है। न्यूमोकोकल वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन से निमोनिया का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।

प्रश्न- क्या कोविड के बाद निमोनिया के केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है?

उत्तर- हां, कोविड के बाद फेफड़ों की संवेदनशीलता कुछ लोगों में बनी हुई है, जिससे निमोनिया के केस ज्यादा दिख रहे हैं। इसलिए मास्क पहनना, भीड़ से बचना और हाइजीन बनाए रखना अभी भी उतना ही जरूरी है। सर्दियों में यदि बच्चों या बुजुर्गों को लगातार खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो, तो इसे सामान्य जुकाम समझने की भूल न करें। तुरंत जांच और इलाज से ही निमोनिया के खतरे को टाला जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 10:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / सर्दियों में बच्चों व बुजुर्गों को निमोनिया का खतरा ज्यादा, मेडिसिन विशेषज्ञ बोले- इलाज में देरी हो जाती है खतरनाक

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पन्ना रोड वेयरहाउस अब शहर से बाहर नहीं जाएगा, 120 करोड़ की सरकारी जमीन पर कमर्शियल डेवलपमेंट की योजना को शासन ने नहीं दी मंजूरी

warehouse
छतरपुर

पिता की नौकरी गई…परिवार ने की मजदूरी, अब ताबड़तोड़ विकेट लेकर रच दिया इतिहास

फोटो सोर्स: पत्रिका
छतरपुर

7 नवंबर से खजुराहो से वाराणसी के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, देखें टाइम टेबिल

vande bharat train
छतरपुर

पांच एकड़़ में बन रहा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र मार्च तक होगा तैयार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर प्रशिक्षण और थैरेपी तक की मिलेगी सुविधा

crc building
छतरपुर

सर्वर बंद, अनुशासन ठप, छतरपुर में यातायात नियमों की उड़ रही धज्जियां

traffic
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.