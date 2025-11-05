सर्दियों में बच्चों व बुजुर्गों को निमोनिया का खतरा ज्यादा, मेडिसिन विशेषज्ञ बोले- इलाज में देरी हो जाती है खतरनाक

उत्तर- हां, कोविड के बाद फेफड़ों की संवेदनशीलता कुछ लोगों में बनी हुई है, जिससे निमोनिया के केस ज्यादा दिख रहे हैं। इसलिए मास्क पहनना, भीड़ से बचना और हाइजीन बनाए रखना अभी भी उतना ही जरूरी है। सर्दियों में यदि बच्चों या बुजुर्गों को लगातार खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो, तो इसे सामान्य जुकाम समझने की भूल न करें। तुरंत जांच और इलाज से ही निमोनिया के खतरे को टाला जा सकता है।