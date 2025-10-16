मिट्टी के दिए और मूर्तियों का बाजार सजा, वोकल फॉर लोकल के लिए ऑफलाइन खरीदी पर जोर

शहर के छत्रसाल चौराहे के आसपास लगी दुकानों पर दीयों की हर वैरायटी मौजूद है। 50 से लेकर 100 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से दुकानदार दिए बेच रहे हैं। डिजाइनर दीयों की कीमत 10 से 15 रुपए प्रति दीया रखी गई है। आम लोगों ने दीवाली की तैयारियां तेज कर दी हैं। दुकानदार नंदी प्रजापति ने बताया कि पहले की तुलना में दिए बनाने की लागत बढ़ गई है, लेकिन लोग पुराने दाम पर ही दिए सहित अन्य सामग्री की मांग कर रहे हैं, जिस कारण सिर्फ लागत निकलने की उम्मीद ही रहती है। नंदी प्रजापति ने बताया कि उन्होंने दिए बनाकर बेचने का काम करीब 3 दशक से किया है। पहले मिट्टी और अन्य सामग्री कम कीमत पर उपलब्ध होती थी, जिससे वे ठीक-ठाक कमाई कर लेते थे, लेकिन अब महंगाई बढऩे के कारण पहले जितना मुनाफा नहीं होता। एक अन्य महिला दुकानदार रामबाई ने बताया कि उन्होंने दिए की कीमत 100 रुपए प्रति सैकड़ा रखी है, लेकिन लोग मोलभाव कर 50 से 70 रुपए प्रति सैकड़ा ही खरीद रहे हैं। ऐसे में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना नहीं है।