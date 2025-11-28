अधिक बिलों से परेशान उपभोक्ता काट रहे विद्युत विभाग के चक्कर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रही अवैध वसूली

बजरंग नगर निवासी गीता सिंह ने बताया कि नवंबर माह में 2 तारीख को उनके घर का बिजली बिल 4360 रुपए आया। बिल जमा करने की अंतिम तारीख 12 नवंबर थी, लेकिन बिल का रिमाइंडर मैसेज न मिलने के कारण उन्होंने समय पर बिल जमा नहीं किया। 25 नवंबर को उनकी बिजली काट दी गई। उपभोक्ता ने ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प चुना, तो लेट फीस 55 रुपए जोडकऱ बिल बन गया, लेकिन ऑनलाइन गेटवे पर 4755 रुपए का भुगतान विकल्प दिखाई दिया। इस तरह 430 रुपए की अवैध वसूली कर ली गई।